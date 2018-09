Public Investment Fund enthüllt Amaala, ein neues, weltweit führendes Reiseziel für Wellness-Tourismus

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Der Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien, kündigte denMarkteintritt von Amaala an, das zu einem Giga-Luxusziel an derNordwestküste Saudi-Arabiens werden soll. Sein Ziel ist es, ein ganzneues Konzept für den Ultra-Luxus-Tourismus mit den SchwerpunktenWellness, gesundes Leben und Meditation zu schaffen. Das neueReiseziel ist eine natürliche Erweiterung des Mittelmeers und mannennt es die Riviera des Nahen Ostens.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/750187/Amaala.jpg )Die anfängliche Finanzierung für das Projekt wird vom PIFbereitgestellt, der die Entwicklung der Amaala zu einemmaßgeschneiderten Hospitality-Erlebnis im Naturschutzgebiet PrinceMohammed bin Salman anführen wird. Im Laufe des Projekts werdenattraktive Partnerschafts- und Investitionspakete für den privatenSektor erhältlich sein.Der PIF hat angekündigt, dass Amaala neben NEOM und dem Projekt"The Red Sea" (Rotes Meer) zum Investitionsportfolio vonGiga-Projekten gehören und dazu beitragen wird, ein einzigartigesÖkosystem für den Tourismus zu etablieren, das die wirtschaftlicheDiversifizierung unterstützt und hochwertige Arbeitsplätze schaffenwird. Darüber hinaus gab PIF die Ernennung von Nicholas Naples, demVeteranen unter den Führungskräften in der Luxus-Hotellerie undEntwicklung, zum Chief Executive Officer von Amaala an. Er wird dasBauprojekt und die betrieblichen Vorbereitungen für das Reisezielleiten.Herr Naples erklärte: "Amaala wird die Fantasie der Welt wecken,indem es das aktuelle Konzept des Luxustourismus umformulieren wird,vor allem in Bezug auf integrative Wellness, Spezialbehandlungen unddie dazugehörigen Freizeitangebote. Unser Konzept wird einreichhaltiges Dienstleistungsangebot bieten, das die Erwartungen derKunden übertrifft, indem es eine umfassende Palette vonDienstleistungen anbietet, die man sonst kaum irgendwo an einemeinzigen Ort vorfindet, der zudem über alle Maßen einzigartig ist.Das Amaala-Erlebnis wird durch die Lage von Amaala in einer Umgebung,die sich über wunderschöne, unberührte Naturschauplätze erstreckt,noch verstärkt."Herr Naples fügte hinzu: "Amaala stellt ein einzigartiges undtransformierendes Luxuserlebnis dar, bei dem der voll ausgelebteWellness-Tourismus in eine kuratierte Mischung aus Kunst, Kultur undSportangeboten integriert ist, die individuell auf denUltra-Luxus-Lebensstil zugeschnitten sind und wozu auch dieVerfügbarkeit einer Modeszene, von Dienstleistungen rund ums gesundeLeben und das ganze Jahr über angebotene Meeresexpeditionen gehören."Amaala wird sowohl bei den Hotels als auch in den Privatvilleneine außergewöhnliche Architektur und beispiellosen Luxus sowie einuriges Einzelhandelsdorf und eine Akademie der Künste bieten, in derjunge Künstler aus Saudi-Arabien und der Region weitergebildet undgefördert werden. Kulturelle Veranstaltungen, künstlerischeDarbietungen und themenverwandte Konferenzen werden internationaleBesucher in die Region bringen, die an einer breiten Palette voneinzigartigen und persönlichen Urlaubserlebnissen vor eineratemberaubenden Kulisse teilnehmen können, die von gebirgigenLandschaften bis zu unberührten Korallenriffen für Taucher reicht.Schiffshäfen und ein Yachtclub werden die Yachtfans begeistern und zuBoutique-Luxuskreuzfahrten einladen. Die Einkaufszentren werden miteinem eklektischen Mix aus Galerien, Ateliers, handwerklichenWerkstätten und maßgeschneiderten Einzelhandelsgeschäften aufwartenund von einer breiten Palette internationaler und lokalerSignatur-Speiserestaurants gesäumt sein.Wie in der Vision 2030 vorgesehen, wird Amaala - zusammen mit denanderen Giga-Projekten - die Diversifizierung der saudi-arabischenFreizeit- und Tourismusbranche unterstützen und gleichzeitig dieErhaltung der Kultur, den Umweltschutz und die Nachhaltigkeitfördern.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.pif.gov.sa/en/pages/projectamaala.aspxÜber den Public Investment FundDer Public Investment Fund will zu einem der größten undeinflussreichsten staatlichen Fonds der Welt werden und die Schaffungneuer Sektoren und Chancen ermöglichen, die die zukünftigeWeltwirtschaft prägen und gleichzeitig die wirtschaftlicheTransformation Saudi-Arabiens vorantreiben werden.Um dies zu erreichen, baut der Fonds durch Investitionen inattraktive, langfristige Geschäftsgelegenheiten in Branchen undAnlageklassen sowohl auf nationaler als auch auf internationalerEbene ein diversifiziertes Portfolio der Spitzenklasse auf. Der PIFarbeitet Seite an Seite mit globalen strategischen Partnern undnamhaften Investmentmanagern zusammen und fungiert als der wichtigsteInvestitionszweig des Königreichs. Er stellt eine Strategie bereit,die darauf abzielt, im Einklang mit der Vision 2030 attraktivefinanzielle Renditen und langfristigen Wert für das KönigreichSaudi-Arabien zu erzielen.Das Programm des Public Investment Fund (für 2018 bis 2020) wurdeim Oktober 2017 bei der Future Investment Initiative als Bestandteilder Vision Realization Programs (VRP) im Rahmen der Vision 2030 derÖffentlichkeit vorgestellt. Das PIF-Programm ist eines von zwölf VRPsund dient als Fahrplan für die nächsten drei Jahre, um die Positionvon PIF als Motor hinter der wirtschaftlichen Diversifizierung imKönigreich und seine Rolle bei der Umwandlung Saudi-Arabiens in einglobales Investment-Powerhouse zu stärken. Das Programm soll dazuführen, dass sich das vom Fonds verwaltete Vermögen bis zum Jahr 2020auf über 400 Milliarden USD erhöht, und es skizziert, wie PIF dieEntwicklung des privaten Sektors im Königreich durch seine neueninländischen Investitionen ergänzen wird, die zwischen den saudischenBeteiligungen am Fonds, der Entwicklung des saudischen Sektors, dersaudischen Immobilien- und Infrastrukturentwicklung und densaudischen Giga-Projekten aufgeteilt werden.Über AmaalaAmaala wird als Reiseziel für diejenigen konzipiert werden, dietransformative persönliche Reisen suchen, die von der Kunst, demWohlbefinden und der Reinheit des Roten Meeres inspiriert sind.Amaala wird auf einer bisher unbebauten Strecke der NordwestküsteSaudi-Arabiens zwischen Dibha und Alwajh erbaut werden. Amaala wirdein einzigartiges globales Reiseziel auf der Landkarte der Jet-Setterdarstellen.Pressekontakt:Rebecca.cousins@bm.comTel.: +971(0)5644-32509Original-Content von: The Public Investment Fund, übermittelt durch news aktuell