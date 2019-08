Pubertät und Mundgesundheit: übermütiger Lebensstil gefährdet auch die Zahngesundheit / BZÄK zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August

Berlin (ots) - Ab 12 Jahren ist meist der Zahnwechselabgeschlossen, Jugendliche haben dann ein Erwachsenengebiss mit 28statt 20 Zähnen. Diese stehen eng zusammen und benötigen sorgfältigePflege, speziell der Zahnzwischenräume. Etwa jeder zweite Jugendlicheträgt zudem eine Zahnspange. Außerdem konsumieren Heranwachsendevermehrt Süßes, Snacks, Chips oder Softdrinks. Eine gefährlicheKonstellation für die Mundgesundheit, so die Bundeszahnärztekammer(BZÄK) anlässlich des Internationalen Tags der Jugend.Im Pubertätsalter kontrollieren Eltern die Zahnpflege nicht mehr,die Jugendlichen bestimmen ihre Ernährung zudem stärker selbst.Fastfood, zuckerhaltige Zwischenmahlzeiten, Soft- oder Energydrinkssind eine Herausforderung für die Zähne: Zucker und Säure greifen dieZähne an, Kohlenhydrathaltiges wie Burger, Pizza, Chips haftet an denZähnen und wird von Bakterien in zahnschädigende Säuren verwandelt.Die Folgen können u.a. vermehrte Zahnzwischenraumkaries sowie erosiveZahnhartsubstanzschäden durch Säure - insbesondere aus Getränken -sein.Auch Alkohol, Nikotin oder Drogen schädigen Zähne undMundschleimhaut."Riskante Lebensstile nehmen im Teenageralter zu", soBZÄK-Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Oesterreich. "Gerade in diesemAlter sinkt aber oft das Interesse an gewissenhafter Pflegeroutine.Dabei ist durch die lückenlose Stellung der Zähne und ggfs. dasTragen von Zahnspangen/Brackets regelmäßiges Putzen mit Hilfsmittelnwie Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten mit gezielten Technikenentscheidend. Nur so können auch die Nischen gereinigt werden.Aufklärung, stichhaltige Argumente aber auch die richtige Ansprachesind das A und O für die Motivation.Als Zahnärzteschaft wollen wir die präventiven Erfolge aus demKindesalter - immerhin 81 Prozent der 12-Jährigen sind völligkariesfrei - über die Pubertät in das junge Erwachsenenalterfortführen und eine Verschlechterung der Mundgesundheit verhindern."Teenager haben im Übrigen zweimal pro Jahr Anspruch auf einekostenlose Untersuchung und Prophylaxe mit einmal jährlicherZahnsteinentfernung beim Zahnarzt.Hinweis:Am 25. September ist Tag der Zahngesundheit. 2019 steht er unterdem Motto "Gesund beginnt im Mund - Ich feier' meine Zähne!". ImMittelpunkt stehen Jugendliche. http://twitter.com/tdz2509Pressekontakt:Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: +49 30 40005-150, E-Mail:presse@bzaek.deOriginal-Content von: Bundeszahnärztekammer, übermittelt durch news aktuell