Pubertäre Stimmungsschwankungen oder depressive Verstimmung? Depressionen bei Kindern und Jugendlichen (FOTO)

München (ots) -Teenager sind "halt mal schlecht drauf", mögen sich selber nicht -das geht von alleine vorbei? Bei den meisten schon. Aber entgegenlandläufiger Meinungen sind auch viele Kinder und Jugendliche vonklassischen Depressionen betroffen. Rund neun Prozent der Deutschenunter 18 Jahren sind depressiv. Je älter die Kinder sind, destohäufiger kann dies festgestellt werden.Ausgelöst werden Depressionen entweder von belastendenLebensereignissen wie der Tod eines Elternteils, länger anhaltendenBelastungen durch Eltern, Missbrauchserfahrungen oder Fehlverhaltenvon anderen engen Bezugspersonen. Ungünstige Beziehungsmuster wieVernachlässigung, Ignorieren von kindlichen Bedürfnissen oder steteKonfliktsituationen können bei Kindern ebenfalls eine Depressionbegünstigen. Auch andauernde Schulschwierigkeiten oder Konflikte mitGleichaltrigen (Mobbing) können das Kind erkranken lassen.Die Symptome einer Depression sind bei Kindern und Jugendlichenoft eher untypisch. Daher sollte für die Diagnostik ein erfahrenerExperte, Kinder- und Jugendpsychiater oder -psychotherapeutaufgesucht werden. Für die Anamnese führt der Behandler einausführliches Gespräch mit den Eltern und dem Kind. Hierbei werdenEntstehung und Verlauf der Symptome, die Entwicklung des Kindes undfamiliäre Belastungsfaktoren erfasst. Wenn nötig und falls möglichwerden auch Lehrer oder Erzieher mit einbezogen. Das Kind wird ohneEltern je nach Alter mit Fragebögen oder nonverbalen Tests wieZeichnen oder Satzergänzungen kennengelernt. Eine Depression wirddiagnostiziert, wenn die Symptome mindestens zwei Wochen lang fastjeden Tag und die meiste Zeit des Tages bestehen. Manchmal werden zumAusschluss von körperlichen Erkrankungen wie etwa der Schilddrüseoder des Gehirns weitere Untersuchungen notwendig.Die Behandlung einer leichten Depression umfasst zunächst dieAufklärung der Eltern, eine ausführliche Beratung, um die Belastungenzu reduzieren, die Beziehung zum Kind zu verbessern und dieVermittlung von Problemlösestrategien. Wenn allerdings die Symptomenach sechs bis acht Wochen nicht zurückgegangen sind, solltepsychotherapeutische Unterstützung hinzugezogen werden. Bei schwerenDepressionen kann über den Einsatz von Antidepressiva nachgedachtwerden. Kommt Suizidrisiko hinzu oder die Diagnose von weiterenschweren psychischen Erkrankungen, ist ein stationärer Aufenthaltgeboten.Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sind meist kürzer alsbei Erwachsenen und gehen häufiger ganz wieder ganz zurück.Allerdings erleiden Jugendliche mit Depressionen häufiger alsErwachsene Rückfälle und haben auch ein erhöhtes Risiko, alsErwachsene an einer Depression zu erkranken. Ausgelöst durch dieErkrankung ziehen sich manche Kinder und Jugendliche aus demSozialleben zurück, dadurch kann sich die Entwicklung verzögern undeben die Depression wieder verstärken. Möglich ist auch, dass Kinderund Jugendliche zu Alkohol oder gar Drogen greifen, um ihrerGefühlswelt zu entkommen. Auch Kinder ab sechs Jahren kennen schondie Flucht in den Selbstmord. Daher ist dringend Eile geboten,therapeutische Hilfe über den Kinderarzt oder Hausarzt zu suchen.Kinder und Jugendliche benötigen in dieser Krankheitsphasepositive Bestärkung, den Aufbau von Selbstwertgefühl und dieErfahrung, dass sie Einfluss auf und Macht über ihr Leben haben. Dennviele leiden unter "erlernter Hilflosigkeit". Eine beratendeAnpassung des Alltags ist sehr zielführend. Schließlich werden dasKind und das Umfeld auch über Strategien gegen den Rückfall in eineDepression beraten.Was ist eine Depression?Sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche gelten die gleichenSymptome: Es herrscht eine niedergeschlagene Stimmungslage, derVerlust von Lebensfreude, das Zurückgehen des eigenen Antriebs unddamit der Rückgang an eigenen Interessen sowie Aktivitäten vor.Darüber hinaus können Konzentrations- und GedächtnisproblemeAnzeichen sein. Ein geringes Selbstwertgefühl oder Schuldgefühle,Schlaf- oder Appetitstörungen können auftreten. Das äußerste Endesind Gedanken an einen Suizid oder die versuchte Umsetzung.Experten gehen davon aus, dass eine Depression immer eineKombination von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren ist.Schweregrad und Verlauf werden davon beeinflusst. Ebenfalls spieltder Mangel an den Botenstoffen Serotonin, Noradenalin und Dopamin imGehirn eine Rolle.Zumeist führt eine Depression Weiteres mit sich. Bis zu zweiDrittel der Erkrankten haben eine Angststörung, die Hälfte eineStörung von Sozialverhalten und ein Drittel greift zu Alkohol und /oder Drogen.