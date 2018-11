"Psychotherapie-Kompetenz in den Sachverständigenrat!" / Psychotherapeutenkammer: Reformbedarf bei Gremium für Gesundheit (FOTO)

Wiesbaden / Berlin (ots) -Die Psychotherapeutenkammer Hessen fordert das Bundesministeriumfür Gesundheit (BMG) auf, den Sachverständigenrat zur Begutachtungder Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) durch zumindesteine Expertin oder einen Experten für psychische Erkrankungen zuergänzen. Dies geht aus einer Resolution hervor, die von derDelegiertenversammlung der Psychotherapeutenkammer in Wiesbadeneinstimmig verabschiedet wurde: "Mit Blick auf den hohen Anteilpsychischer Erkrankungen beim Krankenstand und bei Frühverrentungenmuss die Kompetenz des Sachverständigenrates dringend um diesenBereich erweitert werden: durch eine Expertin oder einen Experten,die/der die Versorgungsleistungen von PsychologischenPsychotherapeut(inn)en bzw. Kinder- undJugendlichenpsychotherapeut(inn)en kennt und die Notwendigkeit dieserVersorgungsleistungen bei der Entwicklung des Gesundheitswesens inden Diskussionsprozess des Sachverständigenrates einbringen kann."Nur so könne der Sachverständigenrat seiner Aufgabe, "Möglichkeitender Weiterentwicklung des Gesundheitswesens aufzuzeigen, mitgeweitetem Blick nachkommen"."Zukunftskonzepte für wirksames Vernetzen im Gesundheitswesen""Funktionierende Zukunftskonzepte für ein sinnvolles Vernetzen derLeistungserbringer im Gesundheitswesen lassen sich nur von Fachleutenentwickeln, die alle beteiligten Akteure im Blick haben und auch indie Konzepte einbeziehen", heißt es in der am Montag (5.11.)veröffentlichten Resolution der Psychotherapeutenkammer. Derzeitbesteht der SVR Gesundheit aus Gesundheits- undPflegewissenschaftlern sowie Experten für Volkswirtschaftslehre, dasManagement im Gesundheitswesen, für Klinische Pharmakologie, fürInnere Medizin und Allgemeinmedizin. Für das Gutachten 2018, das Wegefür eine bessere Koordination der Versorgung von Menschen mitpsychischen Erkrankungen suchte, hätte der Sachverständigenrat nachÜberzeugung der Psychotherapeutenkammer Hessen sehr viel stärkerFachleute einbeziehen können, die sich mit ambulantenTherapieangeboten auskennen (auch mit Blick auf das Grundprinzip"ambulant vor stationär"). Um eine zu starke Fixierung auf Klinikenkünftig zu vermeiden und praktikable Wege für eine optimierteKoordination der Versorgung von Menschen mit seelischen Störungen zufinden, bieten Hessens Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten demSVR ihre Mitarbeit an.Pressekontakt:Robert G. EberlePsychotherapeutenkammer HessenFrankfurter Str. 865189 WiesbadenTel: 0611 5316826Mail: presse@ptk-hessen.deOriginal-Content von: Psychotherapeutenkammer Hessen, übermittelt durch news aktuell