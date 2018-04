Psychotherapeutenkammer: Patienten müssen durchschnittlich 20 Wochen auf Kassen-Behandlung warten

Hamburg (ots) - Auch ein Jahr nach der Reform derPsychotherapieversorgung müssen Patientinnen und Patienten inDeutschland durchschnittlich 20 Wochen auf den Beginn ihrerambulanten Behandlung bei Kassentherapeuten warten. Das geht auseiner bisher unveröffentlichten Umfrage derBundespsychotherapeutenkammer hervor, die dem NDR vorliegt. DieWartezeit von der ersten Anfrage bis zum Beginn der eigentlichenBehandlung ist nur leicht zurückgegangen, von 23,4 Wochen (2011) aufjetzt 19,9 Wochen. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, beantragenviele Patienten bei ihren Krankenkassen die Erstattung einerBehandlung durch Privattherapeuten. Doch offenbar sind diegesetzlichen Kassen dabei neuerdings restriktiver. Nach einerebenfalls noch unveröffentlichten Umfrage mehrererLandespsychotherapeutenkammern wird etwa jeder zweite dieser Anträgeauf Kostenerstattung abgelehnt, 2016 war es nur jeder Fünfte."20 Wochen Wartezeit sind unzumutbar. Das bedeutet einezusätzliche Belastung für die Patienten", sagte Josef Munz, Präsidentder Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), dem Radioprogramm NDR Infound dem NDR Fernsehmagazin "Panorama 3". Als Ursache für die langeWartezeit sieht die Kammer eine veraltete Bedarfsplanung, die zuletzt1999 aktualisiert wurde. Um eine ausreichende Versorgung derPatienten zu gewährleisten, fehlen nach Meinung der BPtK bundesweit7000 Kassensitze für Psychotherapeuten. Der Gesetzgeber hatte einenüberarbeiteten Bedarfsplan bis Anfang 2017 gefordert. Der dafürzuständige Gemeinsame Bundesausschuss, in dem u. a. Psychotherapeutenund Krankenkassen vertreten sind, sagte auf NDR Anfrage, aktuellwerde ein Gutachten erstellt. Die neue Bedarfsplanung solle 2019 inKraft treten.Laut Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer gibt es bei denWartezeiten auf eine Behandlung deutliche regionale Unterschiede. Amlängsten warten danach Patienten in Thüringen und im Saarland,nämlich fast 24 Wochen. Auch die Nordländer Niedersachsen, Bremen,Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern verzeichnenüberdurchschnittlich lange Wartezeiten. Im Allgemeinen wartenPatienten in ländlichen Gebieten länger auf den Therapiebeginn. Amschnellsten geht es in Berlin (13 Wochen), Hessen (17 Wochen) undHamburg (18 Wochen).Die Strukturreform der psychotherapeutischen Versorgung, die zum1. April 2017 in Kraft getreten ist, soll Patienten den Zugang zurBehandlung erleichtern. Seitdem können Menschen in psychischen Krisen- auch auf Vermittlung von Terminservicestellen - schneller einErstgespräch bei einem Therapeuten führen und in akuten Fällenrascher behandelt werden. Bis allerdings eine ambulante Regeltherapiebeginnt, vergehen immer noch mehrere Monate. Nach Angaben vielerPsychotherapeuten belegen die neuen Erstgespräche Termine, die sonstfür die Behandlung genutzt werden konnten.Dass Krankenkassen nun deutlich häufiger die Erstattung vonBehandlungen bei privaten Psychotherapeuten ablehnen, begründen sielaut den befragten Mitgliedern der Landespsychotherapeutenkammernhäufig pauschal damit, dass mit den neuen Terminservicestellen nunalle Patienten versorgt bzw. genügend Kassenpraxen vorhanden seien.In Ablehnungsschreiben, die dem NDR vorliegen, wird auch fälschlichbehauptet, eine Kostenerstattung sei nicht mehr erlaubt. Dabei hatsich an den Regelungen der Erstattung durch die Reform nichtsgeändert. Der NDR hat die vier größten deutschen Krankenkassen dazuangefragt. TK, Barmer und AOK-Bundesverband gaben an, Zahlen zurAblehnungsquote lägen nicht vor. Die DAK schrieb, sie könne nichtbeobachten, dass die Zahl der Bewilligungen zurückgegangen sei.Außerdem erklärten die Kassen, sie lehnten Anträge aufKostenerstattung nicht pauschal ab.Das Institut für Medizinische Psychologie der Uniklinik Hamburg(UKE) hatte im Auftrag der Bundespsychotherapeutenkammer Endevergangenen Jahres mehr als 9400 Therapeuten online befragt, dasentspricht 40 Prozent aller von den Kassen zugelassenen Therapeuten.Für die zweite Studie haben zehn Landespsychotherapeutenkammern dieAntworten von gut 2400 ihrer Mitglieder auf eine OnlinebefragungAnfang dieses Jahres ausgewertet.NDR Info berichtet über das Thema ausführlich am Dienstag, 10.April, ab dem frühen Morgen. "Panorama 3" im NDR Fernsehenbeschäftigt sich damit am Dienstagabend um 21.15 Uhr.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell