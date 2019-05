Psychotherapeuten-Ausbildungsgesetz: Ärzteschaft sieht weiter Korrekturbedarf

Berlin (ots) - Berlin - Trotz Verbesserungen sieht der 122.Deutsche Ärztetag weiterhin Korrekturbedarf an dem Regierungsentwurffür ein Psychotherapeutenreformgesetz."Die Zusammenfassung und die Verkürzung der bisherigenBerufsbezeichnungen ´Psychologischer Psychotherapeut´(PP) und´Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut´ (KJP) zu ´Psychotherapeut´wurden von den Abgeordneten des Deutschen Ärztetages entschiedenabgelehnt. "Psychotherapeuten sind nicht nur PP und KJP, sondern auchÄrztinnen und Ärzte mit einer entsprechenden Weiterbildung. Nur diedifferenzierten Berufsbezeichnungen verdeutlichen Patientinnen undPatienten, vor welchem fachlichen Hintergrund psychotherapeutischeLeistungen erbracht werden", heißt es in einem Beschluss desÄrztetages. Das Ärzteparlament forderte den Gesetzgebernachdrücklich auf, in allen Gesetzen (insbesondere auch im SGB V)einheitlich die Berufsbezeichnung "Psychologischer Psychotherapeut"zu verwenden.Ein weiterer Kritikpunkt der Ärzteschaft ist, dass derGesetzentwurf für die neue Ausbildung anders als beiMedizinstudierenden keine längere zusammenhängende Praxisphasevorsieht. Der Ärztetag spricht sich dafür aus, die Erlaubnis zurselbstständigen Ausübung von Heilkunde nicht bereits auf derGrundlage des im Gesetzentwurf vorgesehenen Umfangs anberufspraktischen Einsätzen zu erteilen, sondern ein 48 Wochenumfassendes klinisches und strukturiertes Praktikum in(teil-)stationären Einrichtungen zur Behandlung von psychischen undpsychosomatisch erkrankten Menschen als letzten Abschnitt desStudiums vorzusehen. "Nur dann wäre auch eine Berufsbezeichnung, diedas Wort ´Therapeut´ umfasst, zu rechtfertigen."Der 122. Deutsche Ärztetag sprach sich außerdem dafür aus, dassdie vorgesehene psychotherapeutische Prüfung um eine standardisierteschriftliche Prüfung (schriftliches Staatsexamen) ergänzt wird. Nureine schriftliche Prüfung stelle sicher, dass ein bundesweiteinheitlicher Kenntnisstand und damit eine im Interesse derPatientenversorgung einheitlich hohe Qualifikation im Anschluss andas Masterstudium nachgewiesen wird. Eine staatliche Prüfung, die auseiner schriftlichen und einer praktischen Prüfung bestehe, solltezudem vorgesehen werden, um Regelungen zur Anerkennung und Zulassungvon Bewerberinnen und Bewerbern aus Nicht-EU-Ländern zustandardisieren.Ferner stellte der Ärztetag klar, dass Maßnahmen zur Feststellungund Wiedererlangung der physischen Gesundheit nicht in denKompetenzbereich von Psychologischen Psychotherapeuten fallen. Einedahingehende Überarbeitung des Gesetzentwurfs sei unerlässlich.Der Ärztetag wies außerdem darauf hin, dass es Aufgabe des vonBundesärztekammer und Bundespsychotherapeutenkammer gemeinsamgetragenen Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie (WBP) ist,wissenschaftliche Beurteilungen von einzelnen psychotherapeutischenVerfahren zur gutachterlichen Beratung von Behörden zu erstellen. Diebisherige Regelung gewährleiste eine umfassende Qualifikation inpsychotherapeutischen Verfahren und Methoden.Im Sinne des Patientenschutzes und der Qualitätssicherung in derPsychotherapie sei es unabdingbar, an der Voraussetzung festzuhalten,dass die zuständige Behörde bei ihrer Entscheidung über diewissenschaftliche Anerkennung eines PsychotherapieverfahrensGutachten des WBP zugrunde legt.Pressekontakt:Alexander DückersSamir RabbataHerbert-Lewin-Platz 1, 10623 BerlinPostfach 120 864, 10589 BerlinTel.: (030) 40 04 56-700Fax: (030) 40 04 56-707eMail: presse@baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell