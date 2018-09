Mainz (ots) -Cybermobbing ist ein verbreitetes Phänomen in sozialen Netzwerken,gerade unter Jugendlichen. Es steht im Mittelpunkt desComing-of-Age-Dramas "LenaLove", in dem ein junges Mädchen in einenStrudel von Lügen und Gewalt gerät. Der zweite Langspielfilm vonFlorian Gaag (Buch und Regie) ist am Montag, 24. September 2018, 0.00Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen. Neben Emilia Schüle inder Hauptrolle spielen Jannik Schümann, Kyra Sophia Kahre, SinaTkotsch, Anna Bederke und andere. "LenaLove" feierte seine Premiereauf dem Filmfestival Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken und war in derVorauswahl für den Deutschen Filmpreis.Die 16-jährige Lena (Emilia Schüle) fühlt sich in derVorortsiedlung, in der sie mit ihrer Mutter Pia (Anna Bederke) lebt,zunehmend ausgegrenzt und unverstanden. Zu ihrer Mutter hat Lena kaummehr einen Draht - Pia ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt,um zu spüren, was mit ihrer Tochter los ist. Auch Lenas ehemals besteFreundin Nicole (Kyra Sophia Kahre) hat sich von ihr entfernt undsich ausgerechnet mit Stella (Sina Tkotsch) zusammengetan. Dieselässt keine Gelegenheit aus, Lena schlechtzumachen und vorzuführen.Zum Glück für Lena kommt der mysteriöse Tim (Jannik Schümann) neuan die Schule. Nach einer kurzen Zeit des Sich-Näherkommens erwischtes Lena eiskalt: Während einer Party beobachtet sie, wie Nicole undTim einander küssen. Tief enttäuscht zieht sich Lena von Tim und vonihrer Umwelt zurück. Lenas Chat-Freund Noah wird für sie zu ihremwichtigsten Kontakt. Und obwohl sie Noah nicht persönlich kennt,erzählt sie ihm alles über sich. Lena merkt nicht, dass sie Opfereines bitterbösen Spiels wird, in dem sie niemandem mehr trauen kann."LenaLove" ist bereits ab Sonntag, 23. September 2018, 10.00 Uhr,in der ZDFmediathek abrufbar.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell