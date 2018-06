Psychoanalyse unter Hypnose beschleunigt Heilungsprozesse

Ein neues Buch beschreibt die Behandlungserfolge vonPsychoanalyse unter Hypnose. In der Fachwelt wird die neueMethode kontroversiell diskutiert.Wien (ots) -Wie kann man Menschen besser helfen, die stottern, starkübergewichtig sind, an Angsstörungen leiden oder psychosomatischeBeschwerden haben? - Mit Psychoanalyse und Hypnose, sagt Juan-JoséRios. Der Psychoanalytiker und Hypnosetherapeut hat jetzt ein Buchgeschrieben, in dem er anhand von fünf Fallgeschichten zeigt, wiePatienten unter Hypnose leichter zu den Ursachen ihrer Beschwerdenfinden."Durch Hypnose wird der Zugang zum Unbewussten erleichtert", sagtRios. "Damit werden Heilungsprozesse beschleunigt". Mit der von ihmentwickelten Methode der "psychoanalytischen Hypnosetherapie" konnteer jedenfalls beispielslose Erfolge erzielen. So konnte Rios etwaseinen Stotterer heilen, was unter Experten als schier unmöglich gilt.Im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Sigmund Freud Museum stelltRios nun seine neue Methode vor und diskutiert mit Daniela Finzi,der wissenschaftlichen Leiterin des Sigmund Freud Museums daskomplexe historische Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Hypnose.(Moderation: Margarethe Engelhardt-Krajanek, Redakteurin ORF Ö1Wissenschaft)Für Spannung ist gesorgt. In der Fachwelt wird das Thema"Psychoanalyse und Hypnose" kontroversiell diskutiert.Hypnosepraktiken werden von Psychoanalytikern häufig als okkult undexotisch abgelehnt, - obwohl die Hypnose-Psychotherapie insgesamt alsanerkannte Therapieform gilt. "Sigmund Freud wusste von denMöglichkeiten der Hypnose", sagt Rios. "Er selbst konnteHypnosetechniken aber nie wirklich erlernen."Für Rezensionsexemplare (auch in PDF) oder Vermittlung vonAutoreninterviews beachten Sie bitte die Rückfragehinweise.Psychoanalyse & Hypnose -- eine KontroverseDatum: 25.6.2018, 20:00 - 21:30 UhrOrt: Sigmund Freud MuseumBerggasse 19, 1090 WienUrl: https://www.freud-museum.at/de/veranstaltung/psychoanalyse-hypnose-eine-kontroverse.htmlRückfragehinweis:Dr. Norbert Regitnig-TillianDelta X Verlagm:0043 699 19 47 88 44E:nrt@deltax.atwww.deltax.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30406/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Delta X Verlag, übermittelt durch news aktuell