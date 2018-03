Psychische Erkrankungen: So können Unternehmen den alarmierenden Trend stoppen / 10 Tipps für Führungskräfte (FOTO)

Oldenburg (ots) -Die Diagnose kommt wie ein Schock: Seit 17 Jahren ist ManfredMüller in einem großen mittelständischen Unternehmen inSüddeutschland als Controller tätig. Der 44-Jährige gilt alsleistungsfähiger und anerkannter Mitarbeiter. Doch plötzlich brichtalles zusammen. Nach einigen innerbetrieblichen Veränderungen undAuseinandersetzungen mit seinem Vorgesetzten streikt bei Müller diePsyche. Der Vater von zwei kleinen Kindern wacht nachtsschweißgebadet auf, bei der Arbeit kann er sich immer schlechterkonzentrieren. Nach längerem Zögern geht er schließlich zum Arzt, derdie Diagnose Burnout stellt und ihn wochenlang krankschreibt. WannMüller wieder mit voller Leistungsfähigkeit arbeiten kann, ist völligungewiss.Drastischer Anstieg bei KrankheitstagenDas Schicksal des 44-Jährigen ist kein Einzelfall. Im Gegenteil:Seit mehr als einem Jahrzehnt haben die Arbeitsunfähigkeitstageaufgrund von psychischen Erkrankungen drastisch zugenommen. Laut demaktuellen Gesundheitsreport der DAK werden durchschnittlich 246,2Krankheitstage pro 100 Versichertenjahren verzeichnet. 2006 betrugder Wert mit 121,7 Tagen noch weniger als die Hälfte. Auch der Anteilam Krankenstand ist alarmierend: Mit mehr als 17 Prozent lagen diepsychischen Erkrankungen 2016 erstmals an zweiter Stelle. NurErkrankungen am Muskel- und Skelett-System (22,2 Prozent)verursachten noch mehr Krankschreibungen.Große finanzielle Belastungen für die UnternehmenLängere Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen sindnicht nur ein harter Schlag für die betroffenen Mitarbeiter, sondernauch eine erhebliche finanzielle Belastung für die Unternehmen. NachBerechnungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin(BAuA) werden bis 2030 alleine die dadurch verursachten direktenKosten bei rund 32 Milliarden Euro liegen. Auch der Gesetzgeber hatauf diese Problematik bereits reagiert. Seit 2013 verpflichtet dasArbeitsschutzgesetz Unternehmen ausdrücklich dazu, bei dervorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsbedingungen auchpsychische Belastungen zu berücksichtigen.Gefährdungsbeurteilung als große ChanceDiese Vorschrift wird häufig nur als lästige Pflicht angesehen,doch die fachgerechte Durchführung einer Gefährdungsbeurteilungpsychischer Belastungen stellt auch eine große Chance dar.Schließlich wirken sich die Verbesserung beziehungsweise der Erhaltder psychischen Gesundheit der Mitarbeiter durch geringere Fehlzeitenin der Regel auch auf den wirtschaftlichen Erfolg aus. Weiterepositive Folgen sind motiviertere Mitarbeiter, die bessere Leistungenbringen und weniger Fehler machen. "Häufig reicht schon das Drehenkleiner Stellschrauben aus, um die Arbeitszufriedenheit und dieEffektivität deutlich zu erhöhen", sagt Giovanni Sciurba,Geschäftsführer der auf Veränderungs- und Gesundheitsmanagementspezialisierten Unternehmensberatung GS Consult GmbH aus Oldenburg."Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie dankbar dieUnternehmen hinterher sind, wenn sie sich zu diesem Schrittentschlossen haben und die empfohlenen Maßnahmen umsetzen." Bei einerGefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen werden von Expertenverschiedene Methoden wie Mitarbeiterbefragungen,Beobachtungsinterviews und Analyse-Workshops eingesetzt, um Daten zurBeurteilung der Gefährdungssituation im Unternehmen zu gewinnen undanschließend Vorschläge für Veränderungen zu verbreiten.Tipps für eine gesunde PsycheUnabhängig von der Gefährdungsbeurteilung haben Führungskräfte inUnternehmen die Möglichkeit, durch gezielte Maßnahmen die psychischenFehlbelastungen bei ihren Beschäftigten zu verringern. GiovanniSciurba von GS Consult nennt zehn Praxis-Tipps, die das Klima und dieZufriedenheit der Mitarbeiter erheblich verbessern können:1.) Durch eine Optimierung der Arbeitsabläufe mit klarenTätigkeitsbeschreibungen lässt sich das Stressempfinden derMitarbeiter reduzieren.2.) Ein bewusster Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln - wiezum Beispiel ein Verzicht auf E-Mails nach Feierabend - verringertden Druck bei den Beschäftigten3.) Bei Veränderungsprozessen im Unternehmen sollte stets offenund transparent kommuniziert werden, um die Mitarbeiter mitzunehmen.4.) Eine entscheidende Voraussetzung für eine gute undkonstruktive Zusammenarbeit ist die Wertschätzung der Arbeitnehmerdurch eine faire Gehalts- und Personalpolitik sowie RespektvollerKommunikation auf Augenhöhe.5.) Eine wichtige Bedeutung für psychisches Wohlbefinden derMitarbeiter hat die Einbindung in Entscheidungsprozesse.6.) Vorgesetzte sollten die Beschäftigten möglichst immerentsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten, Stärken und Interesseneinsetzen.7.) Das Definieren von persönlichen Zielen und Perspektiven inEntwicklungsgesprächen wirkt sich positiv auf dieLeistungsbereitschaft aus.8.) Durch eine verantwortungsvolle Personalplanung solltevermieden werden, dass Beschäftigte ständig an der Grenze ihresLeistungsvermögens arbeiten und viele Überstunden machen müssen.9.) Bei Konflikten sollte Führungskräfte stets ein offenes Ohrhaben und gemeinsam mit den Betroffenen nach praktikablen Lösungensuchen.10.) Die Schaffung einer ausgewogenen Work-Life-Balance ist einewesentliche Voraussetzung dafür, dass die Leistungsbereitschaft,Loyalität und Motivation der Mitarbeiter langfristig gesichert wird.