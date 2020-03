Psychische Belastung im Handel erfassen / PegA-Programm der BGHW unterstützt Unternehmen / Für alle Branchen des Handels und der Warenlogistik (FOTO)

Mannheim (ots) - Psychische Belastung von Beschäftigten erkennen und etwasdagegen tun: Das ist im Moment ein wichtiges Thema in vielen Unternehmen. DieBGHW bietet mit dem PegA-Programm eine Praxishilfe an, mit der Unternehmendieses Thema systematisch und erfolgreich bearbeiten und dokumentieren können.An vier Beispielen wird erklärt, wie PegA konkret eingesetzt werden kann - inallen Branchen.Mehr zum Thema erfahren Sie in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins "BGHWaktuell": www.bghw.de/medien"Gute Ideen für und von Azubis" wurden bei dem BGHW-Präventionspreis Die GoldeneHand prämiert. Wenn jungen Menschen die Bedeutung von Arbeitsschutz bereits inder Ausbildung vermittelt wird, wirkt sich das positiv auf ihr weiteresBerufsleben aus.Über die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzlicheUnfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel undWarenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000Unternehmen.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960Fax: 0621-183-5999E-Mail: s.becker@bghw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119750/4536011OTS: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und WarenlogistikOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell