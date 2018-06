Psychisch kranke Flüchtlinge: Grüne kritisieren unzureichende Versorgung

Hamburg (ots) - Die Grünen im Bundestag werfen der Bundesregierungunterlassene Hilfeleistung bei der psychologischen Betreuung vonFlüchtlingen vor. Die gesundheitspolitische Sprecherin MariaKlein-Schmeink sagte dem Radiosender NDR Info, die ohnehin langenWartezeiten auf eine Psychotherapie, seien für Geflüchtete nocheinmal deutlich länger. "Das ist dramatisch, weil wir wirklich vonunterlassener Hilfeleistung in vielen Situationen reden müssen", soKlein-Schmeink auf NDR Info. Dies sei verantwortungslos gegenüber deneinzelnen Menschen, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Integrationsei so kaum möglich.Die Grünen-Politikerin fordert eine schnelle psychologischeVersorgung von Geflüchteten und die flächendeckende Übernahme vonDolmetscherkosten. Aktuell zahlen die Krankenkassen grundsätzlichkeine Dolmetscher. Diese Kosten müssen privat oder über Spendenfinanziert werden. Allein in Hamburg gibt es dafür einen Fonds, dieKosten übernimmt die Stadt.Die Bundesregierung kommt zu einer anderen Bewertung derSituation. Auf Anfrage von NDR Info schreibt dasBundesgesundheitsministerium: "Die Bundesregierung sieht es als einewichtige Aufgabe an, eine angemessene gesundheitliche Versorgung vonFlüchtlingen sicherzustellen, die infolge ihrer Kriegs- undGewalterlebnisse psychisch erkrankt sind. Sie hat daher bereitswichtige Beiträge zur Verbesserung der Versorgung in diesem Bereichgeleistet."Fast drei Jahre nach dem Höhepunkt des Flüchtlingszuzugs sind dieZuständigkeiten für die Versorgung psychisch kranker Flüchtlingebundesweit immer noch nicht einheitlich geregelt. Die Hilfsangebotesind - abhängig vom Bundesland - unterschiedlich gut ausgebaut. Undes gibt kaum valide Daten über die Versorgungslage. Das ergab eineUmfrage des Radiosenders NDR Info unter den 16 Bundesländern und denvier größten Krankenkassen.Dabei sehen einige der Befragten die Situation selbst alsbesorgniserregend an. So schreibt beispielsweise dasSozialministerium von Sachsen-Anhalt zur Umfrage von NDR Info: "Ausunserer Sicht ist die Versorgungssituation nach wie vor unzureichendund wird sich voraussichtlich noch weiter dramatisieren." Der AOKBundesverband spricht von einem "Flickenteppich von Zuständigkeiten,der eine Datenerhebung massiv erschwert." Und das Landesamt fürFlüchtlinge in Berlin mahnt, es gebe zu wenige entsprechendeHilfsangebote in der Hauptstadt. Andere Länder wie beispielsweiseNordrhein-Westfalen oder Niedersachsen schätzen die Versorgungslageals angemessen ein.Die Umfrage von NDR Info ergab, dass kaum Informationen zu derThematik erhoben werden. Nur das Bundesland Bayern kannbeispielsweise zu Suiziden und Suizidversuchen von Geflüchtetenumfassende Angaben machen. 2017 gab es hier 290 Suizidversuche und 25Suizide unter Geflüchteten. Die Mehrheit der Betroffenen stammt ausAfghanistan. Die Bundesregierung hat über die Zahl der Flüchtlinge,die in Deutschland eine Psychotherapie beantragen und erhalten,keinerlei Informationen, wie aus der Antwort auf eine aktuelleSchriftliche Frage der Grünen hervorgeht, die NDR Info vorliegt. Auchdie Bundesländer und Krankenkassen wissen darüber nur wenig. InHamburg ist zumindest bekannt, wie viele Geflüchtete in den ersten 15Monaten ihres Aufenthalts eine Psychotherapie erhalten. 2017 warendas knapp 50 Menschen. Sachsen-Anhalt, Bremen sowie Rheinland-Pfalzkönnen auf die Informationen der psychosozialen Zentren fürFlüchtlinge und Folteropfer (BAfF-Zentren) zurück greifen. DieseZentren gibt es in jedem Bundesland, sie sind meist die erstenAnlaufstellen für psychisch kranke Geflüchtete. Sie sind finanziellund personell sehr unterschiedlich ausgestattet. So gibt es inRheinland-Pfalz beispielsweise sechs solcher Standorte, die jährlichinsgesamt mehr als 3500 Menschen versorgen können, während es inSchleswig-Holstein lediglich ein psychosoziales Zentrum fürFlüchtlinge und Folteropfer gibt, das im Jahr knapp 70 Geflüchtetebetreuen kann.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell