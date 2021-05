Psyched: MindMed beginnt Meskalin Studien!

MindMed’s News: Meskalin-Studien, Partnerschaft mit Chopra Foundation und LSD-Forschung

MindMed (NASDAQ:MNMD) (NEO: MMED) veröffentlichte eine Reihe neuer Ankündigungen im Anschluss an den Q1-Ergebnisbericht des Unternehmens.

Das Unternehmen berichtete am Donnerstag, dass es von einer der lokalen Schweizer Ethikkommissionen die Genehmigung zur Durchführung seiner ersten klinischen Studie mit Meskalin erhalten hat.

Die Forschung soll im Mai am Universitätsspital Basel Liechti Lab in Basel, Schweiz, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung