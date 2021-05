Psyched-Aktien: MindMed und Compass Q1 Ergebnisse!

Zwei der prominentesten Unternehmen in der Psychedelika-Branche haben ihre Finanzzahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht.

Compass Pathways (NASDAQ:CMPS) und MindMed (NASDAQ:MNMD) sind nach wie vor die einzigen beiden Unternehmen im Bereich Psychedelika, die an einer großen US-Börse notieren. Beide Unternehmen präsentierten Nettoverluste im Zusammenhang mit F&E-Aufwendungen, da die Unternehmen in diesem Bereich um die Vorherrschaft in einem Sektor ringen, der noch ...



