Psst! Wissper jetzt als Magazin bei Egmont Ehapa Media (FOTO)

Berlin (ots) -Ab dem 17. Mai nimmt das kleine Mädchen Wissper ihre Leserinnenund Leser mit in eine fantastische Magazin-Welt: Wissper liebt Tiere,kann mit ihnen sprechen und ihre Probleme verstehen. Mit ihnen begibtsie sich gemeinsam in kunterbunte Welten, um ihren Freunden mit Ratund Tat zur Seite zu stehen.Neben tierischen Geschichten und tollen Abenteuern hält dasMagazin zur gleichnamigen Preschool TV-Serie im KiKA auch spannendeActivity-, Mal und Rätsel-Seiten für Kinder bereit. Zudem liegt jederAusgabe ein fantasievolles Extra aus Wisspers Tierwelt bei. DieZeitschrift richtet sich vorwiegend an Mädchen und Jungen zwischenvier und sechs Jahren und erscheint zweimonatlich. Zudem erscheinenbei Egmont Balloon auch sechs verschiedene Activity-, Rätsel- undFreundschaftsbücher zu Wissper.Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine1/1 Seite 4c beträgt 4.900 Euro; Anzeigenschluss für die nächsteerreichbare Ausgabe ist am 07.06. Weitere Informationen undAnzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail:d.eggert@egmont.de.