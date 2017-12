Psoriasis: Mediziner sieht Darmbakterien als Ursache - Erfolge mit individueller Behandlungsmethode

Ludwigshafen (ots) - Die Psoriasis (Schuppenflechte) gilt alsunheilbar. Die mehr als 1,5 Millionen von dieser Krankheitbetroffenen Menschen in Deutschland durchleben in zahlreichen Fällenein regelrechtes Martyrium und erkämpfen sich mit einer Vielzahl vonTherapien allenfalls temporäre Linderung. Ein Mediziner ausLudwigshafen, Dr. Horst Kief, gehört zu den Ärzten, die seit vielenJahren Lösungsansätze suchen. Die Auswertung von Daten einigerhundert Testergebnisse von Psoriasiskranken produzierte erstaunlicheErgebnisse.In Verbindung mit dem gleichfalls in Ludwigshafen beheimatetenUnternehmen FBM Pharma werden Patienten zunächst umfassend mithilfeeines so genannten Kulturtransformationstests untersucht. Dieser inLudwigshafen entwickelte Test legt gewissermaßen das "Gedächtnis" derkörpereigenen Abwehr offen.Der Abgleich führte zu der evidenten Erkenntnis, dass Patientenmit Psoriasis, bedingt durch ihre genetische Disposition, häufig aneiner chronischen Unverträglichkeit einer Gruppe eigenerDarmbakterien leiden. Diese mit dem Test festgestellteUnverträglichkeit kann im Anschluss durch ein für jeden Patientenindividuell herzustellendes Medikament nach dem AHIT-Prinzipaufgehoben werden. Bei AHIT handelt es sich um eine Therapie zurBehandlung von Krankheiten, die auf eine Fehlfunktion desImmunsystems zurückzuführen sind. Hochwirksame Substanzen, die dasImmunsystem regulieren, werden aus dem Blut des jeweiligen Patientengewonnen, konzentriert und aktiviert und so zu pharmazeutischenPräparaten aufgearbeitet, die individuell auf den einzelnen Patientenzugeschnitten werden.In Ludwigshafen sind bislang mehrere hundert Patienten auf dieseWeise therapiert worden. Dr. Kief: "Die Therapie hat in rund zweiDrittel der Fälle zu Remissionen geführt, bei mehr als der Hälfte derPatienten trat eine nachhaltige und umfassende Verbesserung ein,während sie in den übrigen Fällen nicht zu den erhofften Ergebnissenführte."Die Behandlung mit AHIT, die auf der Auswahl der "persönlichen"Erreger und Auslösefaktoren der Schuppenflechte des individuellenPatienten beruht, bewirkt, dass Patienten häufig schon während derBehandlung von ihren quälenden Hautschuppen befreit wurden. Bei derBehandlung tritt in der Regel nach zehn Wochen eine Besserung derSymptome ein. Nach wenigen Monaten sind viele der Betroffenen bereitsvöllig beschwerdefrei: ein in dieser Form bislang nicht bekannter,positiver Therapieverlauf der Krankheit, der in der Regel auch nachAbschluss der Behandlung erhalten bleibt.Pressekontakt:osicom GmbH // Wolfgang Osinski // Königsallee 98 // 40212 DüsseldorfTel.: 0211-15926260 // E-Mail: wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: FBM Pharma Gesellschaft für biologische Medizin mbH, übermittelt durch news aktuell