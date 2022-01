Prytek investiert über 100 Millionen Dollar in ThriveDx und beschleunigt somit Expansion

Chicago, London, Tel Aviv, Israel und Singapur (ots/PRNewswire) -Prytek Holdings Pte. Ltd. („Prytek (https://prytek.com/)" oder die „Gruppe") hat heute eine strategische Investition in ThriveDx (https://thrivedx.com/) (ehemals HackerU), einem führenden Unternehmen im Bereich der Schulung digitaler Fähigkeiten, abgeschlossen und damit den Abschluss einer bedeutenden Finanzierungsrunde signalisiert. Prytek, ein globales Technologie- und Investmentunternehmen, hat seine strategische Investition in ThriveDX verdoppelt und damit die Gesamtinvestition von Prytek in das Unternehmen auf über 100 Millionen Dollar erhöht.Prytek begann Anfang 2018 mit der Unterstützung von ThriveDx, als es rund 20 Millionen US-Dollar investierte, um die globale Expansion des Unternehmens, insbesondere in die USA, einzuleiten. Seitdem ist Prytek ein integraler Bestandteil des Managements von ThriveDX und unterstützt das Unternehmen bei seinen M&A-Aktivitäten und beim Aufbau der Skalierung.Diese Investitionsrunde wird es ThriveDX ermöglichen, seine Expansion in den USA, Europa und Asien zu beschleunigen und die dringend benötigte Ausbildung in den Bereichen Cybersicherheit und digitale Fähigkeiten anzubieten, um die globale digitale Talentlücke zu schließen.Arnon Shiboleth, Co-CEO von Prytek und Direktor bei ThriveDX, sagte: „ThriveDX ist ein Unternehmen mit außergewöhnlichen globalen Fähigkeiten im Bereich der Bildung und einem einzigartigen Modell. Prytek erkannte seine Fähigkeiten im Jahr 2018, als ein lokales Unternehmen begann, global zu expandieren, und seitdem hatten wir die Ehre, eng mit dem Management zusammenzuarbeiten und sein exponentielles Wachstum und seinen globalen Erfolg zu unterstützen."ThriveDX arbeitet mit erstklassigen akademischen Einrichtungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um fortschrittliche, professionelle Entwicklungsprogramme im Bereich der digitalen Technologie anzubieten. In Zusammenarbeit mit weltweit führenden Institutionen bietet das Unternehmen innovative Schulungen in den gefragtesten digitalen Berufsfeldern wie Cyber- und Informationssicherheit, digitales Marketing, Software-Engineering, Data Science und Analytics, UI / UX und mehr. Zu den mehr als 20 erstklassigen Global University-Partnern gehören Institutionen wie die University of Michigan (die Nummer 1 der öffentlichen Universitäten in den USA), die NYU, die University of Miami, die San Diego State University, die American University und andere.ThriveDX betreibt auch eine separate und einzigartige SaaS-Plattform. Die SaaS-Abteilung von ThriveDX ist auf die Bereitstellung einer umfassenden End-to-End-Lösung für Unternehmen spezialisiert, die alle Anforderungen an Cybersecurity-Schulungen in einer einzigen SaaS-Plattform zusammenfasst.Das Unternehmen bietet auch Cyber- und digitale Transformationsberatung und maßgeschneiderte Programme für Unternehmen und Regierungsbehörden in verschiedenen Technologiebereichen. Zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehören Toyota, KPMG, Microsoft, SAP, Intel und viele mehr. ThriveDX beschäftigt weltweit über 2.000 Mitarbeiter und beeinflusst das Leben von Zehntausenden von Lernenden.Gil Adani, CEO und Gründer von ThriveDX, sagte: „Wir sind dankbar für den Vertrauensbeweis von Prytek. Seit der ersten Investition von Prytek vor etwa drei Jahren hat das Unternehmen sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verändert. Dank der Zusammenarbeit und der Unterstützung hat sich das Unternehmen schnell entwickelt und konnte erfolgreich auf die internationalen Märkte vordringen."ÜBER PRYTEK Prytek ist ein globales Technologie- und Investitionsunternehmen. Geleitet von Andrey Yashunsky und Arnon Shiboleth zusammen mit dem Vorsitzenden Yair Seroussi und dem Mitbegründer Igor Rybakov. Prytek hat weltweit mehr als 400 Millionen Dollar in seine Unternehmen und in Technologien investiert, betreut mehr als 250 Kunden und unterhält Niederlassungen an acht Standorten weltweit.Prytek entwickelt vertikal integrierte Value-Chain-Lösungen für Universitäten und Finanzinstitute und schafft damit branchenübergreifende Wirkung. Prytek hat sich schnell zu einem multinationalen Technologie- und Investitionsunternehmen entwickelt, das sich auf den Aufbau von und die Investition in Technologien und die Bereitstellung von Managed Services in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Cyber & Tech Education und HR konzentriert. Prytek konzentriert sich auf den Aufbau starker und stabiler langfristiger Unternehmen und arbeitet daher daran, Unternehmen dabei zu helfen, zu wachsen und ihre Zielmärkte schnell zu erreichen, unter anderem durch die Schaffung von Kooperationen zwischen Dienstleistungsunternehmen und Technologieunternehmen und den Technologieunternehmen selbst, damit die Gruppenmitglieder die Vorteile und Stärken des Ökosystems der Gruppe nutzen können.Über ThriveDX ThriveDX (ehemals HackerU) ist ein führendes Schulungsunternehmen im Bereich der digitalen Transformation und arbeitet mit erstklassigen akademischen Einrichtungen und Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um die neuesten Cybersecurity-Schulungen und fortgeschrittene professionelle Entwicklungsprogramme im Bereich der digitalen Technologie anzubieten.Mit 15 Jahren Erfahrung in der Branche hat das Unternehmen verschiedene Lernlösungen und Studiengänge in den Bereichen Cyber- und Informationssicherheit, digitales Marketing, Software-Engineering, Data Science und UI / UX entwickelt, um nur einige zu nennen. Zu den erstklassigen Universitätspartnern, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, gehören die University of Michigan (die Nummer 1 der öffentlichen Universitäten in den USA), die NYU, die University of Miami, die San Diego State University, die American University und andere. Insgesamt arbeitet ThriveDX mit über 20 Spitzenuniversitäten auf der ganzen Welt zusammen. Durch den gleichberechtigten Zugang zu den gefragtesten digitalen Fähigkeiten ist ThriveDx marktführend beim Ausbau der digitalen Talentpipeline auf der ganzen Welt.ThriveDx wurde 2006 von Gil Adani gegründet, der seit der Gründung als CEO des Unternehmens fungiert, und dem Serienunternehmer Dan Vigdor, der als Executive Chairman des Unternehmens fungiert. In den ersten 10 Jahren war das missionsorientierte Ed-Tech-Unternehmen ausschließlich in Israel tätig. Im Jahr 2018 dehnte das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit auf die ganze Welt aus, um zu einem der führenden internationalen Schulungsunternehmen zu werden. Der Betrieb von ThriveDX hat sich inzwischen auf die USA, Asien und Europa ausgedehnt, wo der Bedarf und die Nachfrage immer weiter wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thrivedx.com