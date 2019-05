Prysmian sichert sich Offshore-Windenergieprojekt in Höhe von ca. 200 Millionen Euro in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Prysmian":

Prysmian bestätigt Engagement im Offshore-Windenergiekabelsektorin NordamerikaMailand (ots/PRNewswire) - Die Prysmian Group, Weltmarktführer fürEnergieversorgungs- und Telekommunikationskabelsysteme hat vonVineyard Wind LLC den Zuschlag für einen Vertrag im Wert von ungefähr200 Millionen Euro für die Lieferung eines Untersee-Stromkabelsystemserhalten, das grüne Energie an das Festlandstromnetz in den USAliefern wird. Vineyard Wind LLC ist ein US-amerikanisches Unternehmenfür Offshore-Windentwicklung und befindet sich zu 50 % im Besitz vonFonds der Copenhagen Infrastructure Partners und zu 50% im Besitz vonAvangrid Revewables (Teil der Iberdrola Group).Mit der für Ende 2019 erwarteten Auftragsfreigabe wird diePrysmian Group für Planung, Herstellung, Installation undInbetriebnahme eines HVAC (Hochspannungswechselstrom)-Kabelsystemsverantwortlich sein, das aus zwei dreiadrigen 220-kV-Kabeln mitextrudierter XLPE-Isolierung besteht. Für das Projekt sind insgesamt134 km Stromkabel erforderlich. Die Unterseekabel werden in denExzellenzzentren der Prysmian Group zur Produktion vonUnterwasserkabeln in Pikkala (Finnland) und Arco Felice (Italien)produziert. Die Installationsarbeiten werden von den modernenKabelverlegungsschiffen der Prysmian Group, Cable Enterprise undUlisse, durchgeführt. Die Lieferung und Inbetriebnahme des Projektsist für 2021 geplant.Prysmian wird auch seine PRY-CAM-Langzeitüberwachungslösungenliefern, die aus dem weitreichenden Distribute Temperature Sensing(DTS)-System und dem modernen Real Time Thermal Rating (RTTR)-Systembestehen. Die Überwachungssysteme erheben und analysieren Datenmithilfe einer künstlichen Intelligenz-Schnittstelle, die automatischAlarmsignale generiert, falls eine kritische Situation identifiziertwird. PRY-CAM ist die bahnbrechende Technik der Unternehmensgruppe,die online präzise, verlässliche und tiefgehende Informationenbereitstellt und Energieversorgern hilft, die unterbrechungsfreie undlangfristige Betriebsdauer und Sicherheit ihrer Anlagen zu verbessernund gleichzeitig Wartungskosten und Risiken zu senken."Dieser Vertragsabschluss bestätigt die Führungsrolle der PrysmianGroup im Unterwasserkabelmarkt und unterstreicht unser anhaltendesEngagement im nordamerikanischen Offshore-Windmarkt. Prysmian bietetumfangreiches technisches Fachwissen und nutzt seine weitreichendenKenntnisse und langjährige Erfahrung in dieser Branche. Gleichzeitiggarantieren wir unseren Kunden während des gesamten Projektzyklusengmaschigen Support vor Ort", führte Hakan Ozmen, EVP Projects,Prysmian Group, an. "Der Offshore-Windmarkt in den USA zeigt sichderzeit stark motiviert mit vielversprechenden Wachstumsprognosen.Wir freuen uns, zur Realisierung dieser Chance im US-Markt beitragenzu können", resümierte Ozmen.Mit der Integration von General Cable bestätigt die Prysmian Groupihr stärkeres Engagment und ihre Präsenz im nordamerikanischen Marktfür Strom- und Telekommunikationskabel.Prysmian GroupDie Prysmian Group ist ein weltweit führendes Unternehmen imBereich Energieversorgungs- und Telekommunikationskabelsysteme. Mitnahezu 140 Jahren Erfahrung, Umsätzen von rund 11 Milliarden Euro,mehr als 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112Fertigungsstätten nimmt die Gruppe in den High-Tech-Märkten einestarke Position ein und bietet ein äußerst breit gefächertesSortiment an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Knowhowan. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Erdverlegungs- undUnterseekabel und -systeme zur Stromübertragung und -verteilung tätigund bietet auch Spezialkabel für viele unterschiedliche Branchen undMittel- und Niederspannungskabel für den Bau- und Infrastruktursektoran. Die Gruppe fertigt Kabel und Zubehör für Voice-, Video- undDatenübertragung für die Telekommunikationsbranche und hält einumfassendes Angebot an Glasfaser-, optischen und Kupferkabeln undKonnektivitätssystemen bereit. Prysmian ist ein börsennotiertesUnternehmen und an der italienischen Börse im FTSE MIB-Index notiert.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/888335/Prysmian_Group_Picture.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/888331/Prysmian_Group_Logo.jpgPressekontakt:Lorenzo CarusoCorporate and Business Communications DirectorTel. +39 02 6449.1lorenzo.caruso@prysmiangroup.comCristina BifulcoInvestor Relations DirectorTel. +39 02 6449.1mariacristina.bifulco@prysmiangroup.comOriginal-Content von: Prysmain S.p.A, übermittelt durch news aktuell