Prysmian setzt Konstruktion des neuen Kabelverlegungsschiffs fort

Die Leonardo da Vinci wird im 2. Quartal 2021 voll einsatzfähigseinGrundlegende Designphase im Wesentlichen abgeschlossen, Kiellegunghat begonnenDas neue Schiff wird das Projektierungsspektrum von PrysmianstärkenMailand (ots/PRNewswire) - Die Prysmian Group, weltweit führend inder Energie- und Telekom-Kabelsystembranche, nimmt den nächstenSchritt beim Bau seines neuen hochmodernen Kabelverlegungsschiffs.Streng nach Zeitplan wurde die grundlegende Designphase imWesentlichen abgeschlossen und die Konzeption von Details ist imGang. Der Stahlschnitt begann im Mai 2019 und die Kiellegung starteteletzte Woche in den hochmodernen Werften von Vard (Teil derFincantieri Group).Das Schiff, das nach Leonardo da Vinci benannt wurde, um dengenialen italienischen Erfinder, Ingenieur, weltweit anerkanntenführenden Künstler und Intellektuellen der italienischen Renaissancezu würdigen, wird ab dem zweiten Quartal 2021 einsatzbereit sein.Mit einer Investition von mehr als 170 Mio. EUR wird dieserstrategische Vermögenswert das Projektierungsspektrum von Prysmiansowie seinen Ansatz als One-Stop-Shop-Lösungsanbieter stärken."Der Abschluss des Vertrags mit Viking Link in Höhe von 700Millionen EUR ist eine Bestätigung der unbestrittenenMarktführerschaft von Prysmian und ermöglicht es uns, Gelegenheitenim Seekabelmarkt zu verfolgen, insbesondere im Sektor derOffshore-Windanlagen. Die Leonardo da Vinci wird das modernsteKabelverlegungsschiff auf dem Markt sein und dasProjektierungsspektrum der Gruppe und die Möglichkeiten, seineKunden, TSOs und Versorgungsunternehmen, zu unterstützen, drastischerhöhen und damit den zunehmenden Bedarf an einer Aufrüstung vonStromnetzen bedienen, um die Energiewende voranzubringen", sagteHakan Ozmen, EVP Projects, Prysmian Group.Das neue Schiff wird im Rahmen der WindEurope Offshore Conference& Exhibition (Kopenhagen, November 2019) präsentiert.Hochentwickelte Schlüsselmerkmale wie: Länge von etwa 170 m;Breite von etwa 34 m; Fähigkeiten für Tiefseeinstallation für Tiefenvon mehr als 3.000 m; Höchstgeschwindigkeit mehr als 14 Knoten. 2Karussells von 7.000 bis 10.000 Tonnen, die höchste Karusselkapazitätauf dem Markt, was eine reduzierte Transportzeit von der Fabrik zumStandort ermöglicht und so die Projekteffizienz insgesamt erhöht;zwei unabhängige Verlegungsleitungen; hochmoderne Systeme fürDP3-Positionierung und Seegangsverhalten; speziell entwickelte Motor-und Triebwerkkonstruktion gewährleistet eine geringereUmweltbelastung.Mit drei der weltweit fortschrittlichsten Kabelverlegungsschiffenin der existierenden Flotte - Giulio Verne, Cable Enterprise undUlisse - und dem breitesten Sortiment an Eingrabungsgeräten wirddieser neue strategische Vermögenswert die Führung der Gruppe imGeschäft der Seekabel und Seekabelsysteme konsolidieren.Entdecken Sie mehrwww.prysmiangroup.com/en/new-vessel-leonardo-da-vinci.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/888331/Prysmian_Group_Logo.jpgPressekontakt:Lorenzo CarusoCorporate and Business Communications DirectorTel. +39 02 6449.1lorenzo.caruso@prysmiangroup.comCristina Bifulco Investor Relations DirectorTel. +39 02 6449.1mariacristina.bifulco@prysmiangroup.comOriginal-Content von: Prysmain S.p.A, übermittelt durch news aktuell