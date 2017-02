Prüfzeichen für Produkte: Alle Informationen auf einen Blick / TÜV Rheinland: Einheitliche Prüfzeichen helfen Verbrauchern beim Einkauf / Infos unter www.certipedia.com (FOTO)

Köln (ots) -Das Prüfzeichen "TÜV Rheinland zertifiziert" findet sich weltweitauf zahlreichen Produkten. Es gebe bei diesen für Unternehmenfreiwilligen Kontrollen - von Möbeln über Spiel- und Elektrogerätebis hin zu Medizinprodukten - jedoch keine pauschal geltendeExpertise, sagt Dr. Susanne Aretz von TÜV Rheinland. "Unservereinheitlichtes Prüfzeichen macht durch beigestellteSchlüsselbegriffe leicht verständlich, was genau geprüft wurde - undwas nicht", erklärt die Expertin. So geht es in den entsprechendenUntersuchungen etwa um die Sicherheit oder die Ergonomie einesProdukts, in anderen Fällen um die enthaltenen Schadstoffe oderelektromagnetische Verträglichkeit.Regelmäßige Kontrollen nach ZertifizierungDas bekannteste Beispiel ist das deutsche GS-Zeichen. Dieses sollgewährleisten, "dass die technischen Anforderungen an die Sicherheiteines Produkts erfüllt sind und durch ein von einer Behörde benanntesunabhängiges Prüfunternehmen wie TÜV Rheinland geprüft wurden", soAretz. Wird das Zeichen hingegen mit dem Zusatz "Ergonomie"kombiniert, haben Fachleute geprüft, ob etwa der Bürostuhl oder diePC-Tastatur die ergonomischen Bedürfnisse des Menschenberücksichtigen. Der Zusatz "Green Product" auf grünem Grunddokumentiert indessen, dass ein Produkt schadstoffarm undumweltschonend ist. Damit die ausgestellten Zertifikate aktuellbleiben, würden die Produkte auch nach der Zertifizierung infestgelegten Intervallen kontrolliert und der Herstellungsprozessüberwacht, sagt TÜV Rheinland-Expertin Aretz.Individuelle ID-Nummer für mehr TransparenzUm den Verbraucher möglichst umfassend und transparent zuinformieren, wird das jeweilige Prüfzeichen neben denSchlüsselbegriffen auch stets mit einer individuellen ID-Nummerversehen. Anhand dieser lassen sich die untersuchten Eigenschaftensowie die Prüfgrundlagen in der TÜV Rheinland-Zertifikatsdatenbankunter www.certipedia.com einsehen. In vielen Fällen können sichVerbraucher via QR-Code am Produkt oder auf der Verpackung dieweiterführenden Informationen auch direkt aufs Smartphone oder Tabletladen.Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Original-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell