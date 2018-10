Prüfung der Schallemissionen von Windenergieanlagen in Deutschland etabliert - Strenge Grenzwerte der TA Lärm werden eingehalten

Berlin (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) formuliert inihrem neuen Bericht "Leitlinien für Umgebungslärm" Empfehlunghinsichtlich der Schallemissionen verschiedener Alltagssituationen -unter anderem auch für die Windenergie. Der Bundesverband WindEnergie(BWE) ordnet diese Empfehlungen in den aktuellen regulatorischenRahmen in Deutschland ein.Die WHO empfiehlt in ihrem Bericht, dass Schallemissionen ausWindenergieanlagen in der unmittelbaren Nähe von allgemeinenWohngebieten unter Tag einen Wert von 45 dB(A) nicht überschreitensollte, um negativen gesundheitlichen Auswirkungen vorzubeugen. Fürden Betrieb von Windenergieanlagen bei Nacht erteilt die WHO keineexplizite Empfehlung."In Deutschland sind die Schallemissionen von Windenergieanlagenbereits heute ein wichtiger Bestandteil der ImmissionsrechtlichenPrüfung. Die strengen Vorgaben aus dem Bundesimmissionsschutzgesetzsind für Windenergieanlagen genauso wie für andere Gewerbeanalgen inder TA Lärm spezifiziert. Sie sind essentielle Grundlage für dieErteilung von Genehmigungen. In Teilen gehen die aktuellenRichtlinien der TA Lärm deutlich über die Empfehlungen der WHOhinaus. So bestehen klare Richtwerte für Schallemissionen ausWindenergieanlagen bei Nacht, die in allgemeinen Wohngebieten bei 40dB(A) liegen. Der Schutz von Anwohnern ist also bereits heute gelebtePraxis", kommentiert Wolfram Axthelm, Geschäftsführer BundesverbandWindEnergie (BWE).Die seitens der WHO ausgesprochenen Empfehlungen zur Windenergiemüssen außerdem im Kontext der Gesamtpublikation verstanden werden.Die WHO-Publikation untersucht die Lärmquellen Straßenverkehr,Schienenverkehr, Luftfahrt, Windenergie und Freizeitlärm und gibtjeweils spezifische Empfehlungen. Dabei wird unterschieden, welcheMaßnahmen dringend empfohlen werden ("strong recommendation") undwelche fakultativ sind ("conditional recommendation"). Während dieEmpfehlung in den Bereichen Straßenverkehr, Schienenverkehr,Luftfahrt und Freizeitlärm als dringend kategorisiert sind, stelltdie WHO deutlich klar, dass die Empfehlungen zur Windenergie nureinen fakultativen Charakter haben. Von den im Bericht untersuchtenLärmquellen ist die Windenergie damit der schwächste Lärmemittent.Zur Erklärung dieser Einordnung schreibt die WHO, dass dievorhandene Daten- und Forschungslage zu Windenergieanlagen nichtausreicht, um fundierte Aussagen zu treffen. Aufgrund derresultierenden geringen Prognosesicherheit räumt die WHO ferner ein,dass die Empfehlungen zu Windenergieanlagen in gewissen Situationennicht anwendbar sind. Damit schwächt die WHO ihre eigenen Aussagenbereits im Vorwort des veröffentlichten Berichts ab."Windenergieanlagen aus dem Zusammenhang der WHO-Studieherauszureißen und in den alleinigen Fokus zu stellen ist nichtzulässig. Erst vor wenigen Tagen hat die Branche auf derWindEnergy2018 gezeigt, dass weiter kräftig und erfolgreich darangearbeitet wird, dass Windenergieanlagen durch technischeInnovationen noch ruhiger und leiser preiswerten CO2-freien Strom fürimmer mehr Menschen produzieren," sagt Wolfram Axthelm.Grafik zur Einordnung der Schallemissionen verschiedenerAlltagssituationen: http://ots.de/1WUGlGPressekontakt:Bundesverband WindEnergie e.V.Wolfram Axthelm, PressesprecherNeustädtische Kirchstraße 610117 BerlinE-Mail: presse@wind-energie.deTelefon: 030-212341-251Original-Content von: Bundesverband Windenergie (BWE), übermittelt durch news aktuell