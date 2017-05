Unterföhring (ots) - Spitzenquoten bis zum Schluss: "LUKE! DieSchule und ich - VIPs gegen Kids" holt von Woche zu Woche Topquotenund begeistert zum Abschluss am Freitag starke 12,9 Prozent der 14-bis 49-jährigen Zuschauern in SAT.1.Fortsetzung folgt: Im Frühjahr 2018 geht die Prime-Time-Show ineine neue Runde. Mehr Luke Mockridge in SAT.1 gibt es bereits imHerbst 2017 mit einer neuen Staffel seiner Comedy-Show "LUKE! DieWoche und ich".Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU)Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 27.05.2017 (vorläufig gewichtet: 26.05.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell