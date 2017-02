Prüfpflichten von Medizinprodukten: Ein Urteil mit Signalwirkung

Berlin (ots) - In der Auseinandersetzung um fehlerhafteBrustimplantate der französischen Herstellerfirma PIP hat derEuropäische Gerichtshof am 16. Februar 2017 im Rahmen einesVorabentscheidungsersuchens des Bundesgerichtshofs entschieden, dassBenannte Stellen wie der TÜV nach derzeitigem Recht nicht generellverpflichtet sind, Medizinprodukte selbst zu prüfen oderunangekündigte Besichtigungen bei den Herstellern durchzuführen.Kontroll- und Überwachungspflichten bestehen für diese Prüfstellenjedoch bei Hinweisen darauf, dass ein Medizinprodukt möglicherweisedie Anforderungen, die zur Ausstellung und Aufrechterhaltung derKonformitätsbescheinigung (CE-Kennzeichnung) berechtigen, nichterfüllt. Die Tätigkeit der Prüfstellen dient insbesondere dem Schutzund der Sicherheit der Empfänger von Medizinprodukten.Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes,sieht in diesem Urteil gute Ansätze für einen besserenPatientenschutz in Deutschland: "Die Entscheidung des EuropäischenGerichtshofs ist ein Urteil mit Signalwirkung. Die Richter habenklargestellt, dass die Prüfstellen grundsätzlich bei schuldhaftenPflichtverletzungen für Schäden nach nationalem Recht haften können.Es bleibt jetzt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof entscheidenwird. Das Urteil zeigt auch, dass die geplanteEU-Medizinprodukteverordnung bald verabschiedet werden sollte. Einigeder Neuregelungen sind für die Verbesserung des Patientenschutzessehr sinnvoll, wie zum Beispiel, dass unangekündigte Besichtigungenbeim Hersteller verpflichtend sind. Allerdings muss Deutschlanddarüber hinaus zur Stärkung der Patientenrechte weitere Schrittefolgen lassen wie die Einführung einer Pflichtversicherung fürHersteller von Hochrisiko-Medizinprodukten, damit Patienten imSchadensfall finanziell abgesichert sind."Die Verabschiedung der EU-Medizinprodukteverordnung verzögert sichweiter. Die Bestätigungen durch den Rat der EU und das EU-Parlamentsollen noch im ersten Halbjahr 2017 erfolgen. Nach Veröffentlichungder Verordnung im EU-Amtsblatt sind die Regelungen direkt anzuwenden,ohne dass es einer Umsetzung in das nationale Recht bedarf. FürMedizinprodukte gilt jedoch eine Übergangsfrist von drei Jahren, fürIn-vitro-Diagnostika eine Frist von fünf Jahren.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTel.: 030 34646-2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell