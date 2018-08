Prudential verdient dank guter Geschäfte in Asien operativ mehr

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

LONDON (dpa-AFX) - Der Lebensversicherer Prudential profitiert weiter von einem gut laufenden Geschäft in Asien.



Der operative Gewinn sei konzernweit im ersten Halbjahr um zwei Prozent auf 2,41 Milliarden Pfund gestiegen, teilte der britische Konzern am Mittwoch in London mit. Damit übertraf Prudential die Erwartung der Experten, die mit einem Gewinnrückgang gerechnet hatten. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen zu. Prudential hatte im März die Abspaltung des Europa-Geschäfts angekündigt, um sich auf die Wachstumsmärkte in Asien, den USA und Afrika konzentrieren zu können. Die Europa-Sparte M&G Prudential soll als eigenständiges Gesellschaft an die Börse gebracht werden./zb/men/she