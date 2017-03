Prudential sieht sich gut aufgestellt!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Liebe Leser,

Prudential sieht sich in Anbetracht der wachsenden Mittelschicht in Asien und der älter werdenden Bevölkerung in den USA gut aufgestellt, um Kapital aus der guten Marktposition zu schlagen. Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten sieht das Unternehmen aufgrund der breiten, geografischen Diversifizierung als gut ausbalanciert an. Die Zahlen für 2016 wurden am 14. März und somit nach Redaktionsschluss veröffentlicht. Die Vorzeichen waren angesichts der deutlich steigenden Schadenquote im 1. Halbjahr nicht sonderlich gut.

Prudential hat für das laufende Jahr durchaus gute Chancen für eine Gewinnsteigerung

Prudential profitierte im Gegenzug von einem wiedererstarkten Kapitalanlageergebnis. Wie das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz im November mitteilte, blieb der Geschäftstrend im weiteren Jahresverlauf größtenteils unverändert. Als erfreulich war unverändert das anhaltende Wachstum in Asien zu nennen. Zudem wurden die Kapitalabflüsse in der Vermögensverwaltung für asiatische Kunden gestoppt. Die Entwicklung im US-Markt stellte sich dagegen schwach dar. Hier sind die Prämieneinnahmen aufgrund von regulatorischen Unsicherheiten rückläufig.

Unterdessen hielten die Kapitalabflüsse in der Vermögensverwaltung für Kunden außerhalb Asiens auf einem verminderten Niveau an. Mit dem Wachstum in Asien, dem verbesserten Zinsumfeld in den USA sowie der verbesserungsfähigen Schadenquote sehen wir für das laufende Jahr durchaus gute Chancen für eine Gewinnsteigerung. Zudem können sich die Aktionäre laut Unternehmen weiterhin auf die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik verlassen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.