Prudential: Gewinn pro Aktie verdoppelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Liebe Leser,

Prudential blickt auf ein erfolgreiches 1. Halbjahr zurück. Die Prämien- (+21,6% auf 21,2 Mrd £), Investment- (+20,9% auf 20,6 Mrd £) und sonstigen Einnahmen (+12,6% auf 1,2 Mrd £) verzeichneten zweistelliges Wachstum. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte um 130% auf 2,2 Mrd £ gesteigert werden. Unterm Strich verdoppelte Prudential den Gewinn pro Aktie auf 0,59 £. Die Dividende für das 1. Halbjahr wurde um 12,1% auf 0,15 £ angehoben. Prudential profitiert von dem hohen Diversifikationsgrad.

Vorstandsvorsitzender Mike Wells möchte den Fokus weiter auf das asiatische Geschäft richten

Während das Geschäft in Großbritannien stagnierte, konnten am asiatischen und amerikanischen Markt Erfolge erzielt werden. Das operative Ergebnis legte in den USA um 21,5% auf 1,1 Mrd £ zu. In Asien verzeichnete Prudential sogar ein Wachstum von 30,4% auf 870 Mio £. Zu dem positiven Ergebnis haben günstige Wechselkurseffekte und organisches Wachstum beigetragen.

Aufgrund des schwachen britischen Pfunds sind die Einnahmen in Fremdwährungen mehr wert. Vorstandsvorsitzender Mike Wells möchte den Fokus weiter auf das asiatische Geschäft richten. In Europa wird währenddessen an der Konzernstruktur geschraubt. Durch die Fusion des Tochterunternehmens M&G und Prudential UK & Europe entsteht mit M&G Prudential eine der führenden Investmentgesellschaften Europas. M&G Prudential verwaltet ein Vermögen von mehr als 332 Mrd £ für mehr als 6 Mio Kunden.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.