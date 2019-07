Prudential: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Der Prudential-Kurs wird am 11.07.2019, 11:57 Uhr an der Heimatbörse New York mit 100,75 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lebens- und Krankenversicherung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Prudential auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Prudential nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 0,85 Prozentpunkte (3,89 % gegenüber 3,04 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Prudential wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Dadurch erhält Prudential auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Prudential-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 114,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (100,75 USD) ausgehend um 13,81 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Prudential von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.