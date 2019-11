Prudential Aktie: Nicht verwechseln!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Wer die Aktie der britischen Prudential plc. im Depot hat, dem konnte zuletzt leicht ein Missverständnis entstehen. Denn bei der ähnlich klingenden „Prudential Financial, Inc.“ steht eine Dividendenzahlung an. Der „record date“ für die nächste Dividendenzahlung war besagter 26. November. Ausgezahlt werden soll die Dividende dann am 12. Dezember 2019 an die entsprechend berechtigten Aktionäre. Die Dividendenzahlung soll bei 1,00 Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



