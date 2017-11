Prudent Group: Ein Team-Ansatz

London (ots/PRNewswire) - In einem kürzlich geführten Interviewmit Giovanni Cataldi, dem Lokalen Manager der brasilianischenNiederlassung des Prudent Investment Fund, hatten wir die Gelegenheitzur Erörterung einiger der Schlüsselkomponenten, die zum Erfolg derPrudent Group (nachstehend "Prudent") führen.Prudent konzentriert sich auf Unternehmenskredite mit kurzerLaufzeit in Brasilien. Durch die Finanzierung eines breiten Spektrumsvon Unternehmen, hauptsächlich in konjunkturunabhängigen Segmentender Wirtschaft, zielt die Firma darauf ab, langfristige und für beideSeiten vorteilhafte Beziehungen mit seinen Kreditnehmern aufzubauenund darüber hinaus die Investments durch Kreditversicherungen zuschützen, wenn es möglich ist.Giovanni Cataldi beschreibt, welche Dienstleistungen die Firmaspeziell im Bereich Hedge Fund anbietet und wie das Team und erselbst die Dienstleistungen und Lösungen den Bedürfnissen jedesindividuellen Klienten genau anpassen."Im Hinblick auf die von uns bereitgestellten Dienstleistungenbietet Prudent internationalen Investoren die Möglichkeit,signifikante Investmenterträge in unserem Geschäftsbereich mitbrasilianischen kurzfristigen Firmenkrediten zu erreichen. Wirbetreiben sowohl in Luxemburg als auch in Brasilien regulierte Fonds,um dieses Ziel zu verwirklichen. Aber Prudent ist kein Hedge Fund imherkömmlichen Sinn, da wir ausschließlich in selbst generiertekurzfristige Unternehmensforderungen investieren, und zwar durch einoperatives Geschäft, das im brasilianischen Kreditmarkt aktiv ist.""[...] die Zielsetzung von Prudent lautet, hoch skalierbare,wiederholbare und vertretbare Transaktionen zu ermitteln undumzusetzen, während wir gleichzeitig Strategien gegen Verlustrisikenzu nutzen wissen, zum Beispiel Versicherung, Überdeckungsmechanismenund umfassendes Klienten-Monitoring."Nachdem über einige der von Prudent verfügbaren Dienstleistungendie Rede war, führt uns dies zum Thema des daraus resultierendenErfolgs des Unternehmens selbst. Giovanni Cataldi beschreibt, wie essich anfühlt, als Most Outstanding Hedge Fund Manager - 2017ausgewählt worden zu sein, und wie das dem Unternehmen auf langeSicht zugutekommen wird."Hier bei Prudent, das heißt wir in der Prudent-Familie nehmendiese Auszeichnung mit Bescheidenheit als Zeichen der Anerkennung fürunsere harte Arbeit an, ein zukunftsweisendes Instrument fürinternationale Anleger zu schaffen, um in die hochlukrativenbrasilianischen Kapitalmärkte zu investieren. Ich persönlich hoffe,dass die Auszeichnung von der KI-Community wahrgenommen wird undpotenzielle Investoren anzieht, die den Einsatz von einigemAnlagekapital bei Prudent in Erwägung ziehen werden."Ein Teil dieses kontinuierlichen Erfolgs liegt daran, dass Prudentsich stets von ähnlichen Firmen unterschieden hat, denn praktisch istes eine Garantie für Klienten und Kreditnehmer, dass Prudent diebeste Möglichkeit ist, um einiges an Kapital zur Verfügung zustellen. Giovanni Cataldi weist auf die langfristigen Partnerschaftenhin, die die Firma mit vielen Kreditnehmern aufgebaut hat, und diesist zweifellos ein Zeichen ihres Erfolgs."Die Kreditnehmer von Prudent sind mit unseren Angeboten und derUmsetzung äußerst zufrieden und schätzen die langfristigeHerangehensweise, die wir bei der Entwicklung unsererGeschäftsbeziehungen verfolgen. Viele der Kreditnehmer habengeschäftliche Bündnisse mit unseren Mitarbeitern geschmiedet, die zumTeil 10 bis 20 Jahren zurückdatieren, und dies macht Prudent zu ihremersten Ansprechpartner. Darüber hinaus war Prudent im Laufe unseresFirmenwachstums in der glücklichen Lage, begabte und erfahreneBranchenveteranen zu gewinnen, die über ein tiefes Verständnis derMarktdynamiken und des Wettbewerbs verfügen. Durch geschicktenEinsatz der Talente, die mit an Bord kommen, wird Prudent weiterhinseine Angebote verbessern und das Ziel erreichen, eine feste Größe imbrasilianischen Markt für kurzfristige Kredite zu werden."Bei der Arbeit in einer derartig schnell agierenden Branche müssenGiovanni Cataldi und sein Team dafür sorgen, dass Prudent auf demneuesten Stand über alle neuen Entwicklungen ist. Er erläutert, wiedas Unternehmen stets in der optimalen Position bleibt, um dieAnforderungen der Klienten abzustimmen und ihnen zu entsprechen."Um anderen Vermögensverwaltern und von außen wirkendenökonomischen und politischen Unwägbarkeiten voraus zu sein, evaluiertPrudent kontinuierlich unsere derzeitigen Positionen undInvestmentverfahren und bewertet neue Strategien, die zu denErfordernissen unserer Investoren passen. Beispielsweise hat esPrudent in weniger als sechs Monaten erreicht, in den äußerstprofitablen Geschäftsbereich mit Kreditkartenforderungen einzutreten.Wir haben unser eigenes Ökosystem mit Kartenterminals, Verarbeitungund Forderungsdiskontierung etabliert und damit eine Möglichkeit fürdie Händler geschaffen, sich von ihren Banken zu befreien. DasGeschäft wird über eine separat regulierte FIDC betrieben, in der dieLuxembourg SICAV SIF, der Prudent Investment Fund, der alleinigeInvestor ist. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Prudent sichengagiert, um Innovationen einzuführen und breit gefächerte Werte fürdie Anleger mithilfe mehrerer Strategien zu schaffen."Im ganzen Unternehmen sind die Mitarbeiter davon überzeugt, dassdurch die Ausweitung der geografischen Präsenz in Brasilien sowohlPrudent als auch seine Kreditnehmer von einer lokalen Positionierungund der damit verbundenen, engen Unternehmenskultur profitierenkönnen. Derzeit verfügt die Firma über örtliche Sales Teams an dreiwichtigen Standorten, zwei in Sao Paulo und eines in Porto Alegre,sowie über Geschäftsvertreter in vielen weiteren Orten.Innerhalb des örtlichen institutionellen Markts bietet PrudentDienstleistungen und Lösungen, die zu einem Spektrumunterschiedlicher Anforderungen und zu einer Palette von Klientenpassen. Giovanni Cataldi ist es wichtig, die Erfahrung desKundenservice-Teams der Firma zu betonen und die Leistung des Teamsdarzustellen, die den Markt auf professionelle Weise unterstützt."Wir haben bei Prudent erkannt, dass es nichts Wichtigeres gibt,als Anerkennung von den großen institutionellen Investoren vor Ortfür unsere Bestrebungen zu erhalten. Unsere lokalen Sales Teams, diesich auf die Zielgruppe der brasilianischen institutionellenInvestoren konzentrieren, sind in Abstimmung mit CM Capital Marketsaufgebaut und werden von Fernando Barroso geleitet. Durch dieses sehrgut etablierte und versierte Kundenservice-Team sind wir in der Lage,auf den lokalen institutionellen Markt in einer äußerstprofessionellen Weise einzugehen."Wie in jeder Branche gibt es immer für einen bestimmten Marktspezifische Herausforderungen, die jedes Unternehmen auf dem Weg zumErfolg meistern muss. Giovanni Cataldi erklärt die besonderenHerausforderungen und äußeren Einflüsse, die Prudent und dieInvestmentfondsbranche in Luxemburg und Brasilien betreffen."Grundsätzlich sind die bürokratischen Hürden zunehmendeinschränkend und kostspielig. Außerdem führt die gegenwärtigeHinwendung der Investoren zu den größten Finanzmanagern zu einerstark konzentrierten Wettbewerbslandschaft. Bei Prudent hoffen wir,dass bald wieder ausgezeichnete Investmentleistungen dieKapitalvergaben bestimmen werden und nicht nur die reine Größe desvom Manager verwalteten Vermögens (AUM)."Insgesamt gesehen hat das Unternehmen eine Mission, für die sichjeder Mitarbeiter mit Engagement einsetzt. In seinen abschließendenKommentaren erklärt Giovanni Cataldi die Mission von Prudent undwelche Schritte vom Team festgelegt wurden, um diese Aufgabe zuerfüllen."Auch für die Zukunft bleibt das Ziel von Prudent, hochskalierbare, wiederholbare und vertretbare Transaktionen zu ermittelnund umzusetzen und gleichzeitig Strategien gegen Verlustrisikeneinzusetzen, beispielsweise Versicherung, Überdeckungsmechanismen undumfassendes Klienten-Monitoring.""Selbstverständlich sind unsere Kollegen und Partner der Schlüsselzu unserem Erfolg. Das Kreditwesen ist ein kniffliges Unterfangen undwir haben das Glück gehabt, die brasilianische Wirtschaftsflaute zunutzen und konnten so beim Ausbau des Prudent-Teams sehr versierteFachleute anziehen. Die meisten unserer Senior Associates zeichnensich durch mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung aus und bringen eineFülle an Fachkenntnissen, zahlreiche Kontaktnetzwerke und ein gutesAuge für vernünftige Geschäftstransaktionen mit, die wir verfolgensollten. Darüber hinaus strebt Prudent danach, enge und starkeKooperationen mit vielen unserer Serviceanbieter wie CM CapitalMarkets zu etablieren. Dies hat sich als sehr wertvoll bei unserenBestrebungen erwiesen, die administrativen Prozesse zu straffen undeine maximale Effizienz sicherzustellen."