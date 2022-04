Prozessübergreifendes Qualitätsmonitoring: KI-gestützte Plattform integriert Daten über alle Schnittstellen

München (ots) -Die Münchener Consline AG (https://www.consline.com) hat ihr Intelligence Management System CIMS® in der aktuellen Version 6.0 zu einer modularen Analyseplattform für alle Arten von internen und externen Qualitätsdaten erweitert: Sämtliche qualitäts- und produktsicherheitsrelevanten Daten und Informationen aus Qualitätsmanagement, Produktion, Gewährleistung, Beschwerdemanagement, After Sales und Online-Kunden-Communities können prozessübergreifend gemonitort und im Hinblick auf Fehlerhäufungen und -muster ausgewertet werden. Die Zusammenführung der verschiedenen Datenquellen über alle Kunden und Märkte führt zu einem echten Kontroll- und Frühwarnsystem für das Qualitätsmanagement.Daten aus unterschiedlichsten Quellen und Formaten werden über ein universell konfigurierbares Data Interface eingelesen und automatisch im CIMS® strukturiert. Freitexte, z.B. Fehlerbeschreibungen aus Werkstätten, Call Centern oder Online-Diskussionsforen, werden KI-gestützt kategorisiert und nach ihrer Relevanz und Tonalität bewertet, was quantitative Auswertungen ermöglicht.Um schnell Muster in den großen Datenmengen aufzudecken, können die so strukturierten und aufbereiteten Daten dann im CIMS® Analyse-Dashboard mit über 30 unterschiedlichen Diagrammtypen - darunter Heatmaps, geographische Karten, Stack Charts und Netzdarstellungen - ausgewertet werden und stehen bereichsübergreifend zur Verfügung. Ein Klick auf jeden beliebigen Datenpunkt in den Diagrammen führt direkt zu Detailinformationen - z.B. Laufleistung des Fahrzeugs, Produktionsdatum, Reparaturdatum oder Fehlerbeschreibung - zu den dahinter liegenden Einzelfällen.Die Dashboards können gespeichert und mit Kollegen geteilt werden; der Bearbeitungsstand einzelner Gewährleistungsfälle wird über ein flexibles Workflow-Tool angezeigt und kann über ein integriertes Case Sharing Tool in der Organisation kommuniziert werden.Bei einem führenden Tier-1-Zulieferer ist die universelle Qualitätsmonitoring-Lösung beispielsweise bereits zur übergreifenden Auswertung von OEM-Kunden-Rückmeldungen und -Gewährleistungsfällen im Einsatz: Tausende von Datensätzen werden im CIMS® kontinuierlich so zusammengeführt, dass sie sowohl OEM-spezifisch als auch -übergreifend ausgewertet werden können. Unstrukturierte Fehlerbeschreibungen aus einer Vielzahl von Sprachen werden automatisiert übersetzt und KI-gestützt in auswertbare Kategorien überführt.Lokale Installationen oder eine Integration in die unternehmenseigene IT-Landschaft sind für die Nutzung des CIMS® nicht notwendig: Sämtliche Funktionalitäten werden als Software-as-a-Service (SaaS) Lösung webbasiert inklusive Support und User Trainings bereitgestellt.Eine Demoversion kann unter www.consline.com angefordert werden.Pressekontakt:Dr. Dirk SchachtnerConsline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 3063650contact@consline.comwww.consline.comOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell