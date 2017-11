Prozessoptimierung in der Automobilindustrie: Volkswagen AG Setzt auf Robuste Hardware von Getac

Als ein führender Hersteller robuster Computer entwickelt Getachochqualitative Notebooks und Tablets für unterschiedlichste Branchenund Applikationen und hat sich auch erfolgreich im Automotive-Bereichetabliert. Auf der ganzen Welt setzen Automobilhersteller undZulieferer bereits seit Jahren auf Getac. Nun konnte das Unternehmenmit der Volkswagen AG einen weiteren namhaften Automobilproduzentenals Kunden gewinnen. Für den weltweiten Einsatz in derFahrzeugdiagnose bietet die Volkswagen Gruppe ihren Werkstätten derMarken VW, Audi, Skoda, Seat und VW Nutzfahrzeuge ab sofort neue undspeziell für diese Aufgaben zugeschnittene robuste Notebooks undTablets der neuesten Generation.Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Für den Einsatz in derinternationalen und konzernweiten Fahrzeugdiagnose und weiterenAnwendungen in der Produktion hat Getac mit der Volkswagen AG inenger Zusammenarbeit zwei robuste Computerlösungen der neuenGeneration entwickelt. Mit dem Diagnosegerät "Professional", demNotebook VAS 6150E basierend auf dem Getac S410, und dem Tablet"Premium" VAS 6160E basierend auf dem neuen Getac A140, erhaltenWerkstattbetriebe der Volkswagen Gruppe eine neue Basis für diehochperformante und effiziente Diagnose von Fahrzeugen der Marken VW,Audi, Skoda, Seat und VW Nutzfahrzeuge. Dabei bilden die neuen Gerätemit bereits vorhandenen Komponenten wie dem Offboard DiagnosticInformation System Service und dem Diagnose-Interface ein bis insDetail aufeinander abgestimmtes System, welches in aufwändigen Testsnach den hohen Qualitätsstandards von Volkswagen geprüft wurde. Nebender hohen Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie desAnwendungskomforts der Geräte, hat sich Volkswagen insbesondereaufgrund des Preisleistungsverhältnisses, der optimiertenLieferzeiten und des überzeugenden Servicekonzeptes für Getacentschieden.Um sämtlichen Anforderungen von Volkswagen gerecht zu werden, hatGetac seine Geräte an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst."Wir sind stolz darauf, durch die intensive Kooperation mitVolkswagen einen weiteren Meilenstein im Bereich Automotive gesetztzu haben. Unsere Teams haben Hand in Hand gearbeitet, um eine fürVolkswagen optimale Lösung im Hinblick auf Funktionalität,Fertigungszeiten und Lieferprozesse zu schaffen" erläutert RickHwang, President of Rugged Business Unit bei der Getac TechnologyCorporation. "Der Marktanteil unserer robusten Geräte nimmt auch inder Automobilindustrie stetig zu - ein Resultat aus der Verbindungunserer hohen Innovationskraft und damit der Entwicklung neuesterTechnologien mit maximaler Zuverlässigkeit und vielfältigenAnpassungsmöglichkeiten."Das Notebook und das Tablet sind optimal für komplexe Aufgaben mithoher Rechengeschwindigkeit. Zudem verfügen die Geräte mit MicrosoftWindows 10 Enterprise LTSB über ein äußerst stabiles und performantesBetriebssystem. Das maßgeschneiderte Softwareimage verhindertKompatibilitätsprobleme zwischen dem von Volkswagen eingesetztenDiagnosesystem und den von Microsoft zur Verfügung gestelltenFunktionsupdates. Für höchstmögliche Anwendersicherheit bieten dieGeräte zwei besonders werkstatttaugliche USB-Schnittstellen sowie dieMöglichkeit, das System im Supportfall mithilfe derRecovery-Partition schnell wiederherzustellen und in denAuslieferungszustand zurückzusetzen.Zusätzlich bietet das Tablet mit seiner kompakten Bauform und demintegrierten Tragegriff mehr Mobilität für einen noch flexiblerenEinsatz und einen während des laufenden Betriebs austauschbaren Akkufür eine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Auf dem 14 Zoll Displaysieht man alle wichtigen Daten auf einen Blick; es ermöglicht zudemeine hervorragende Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlungund verfügt über die von Getac entwickelte revolutionäre LumiBond®2.0 Touchscreen Technologie. Diese sorgt für eine längere Haltbarkeitund unterstützt verschiedene Touch-Modi für Regen, Handschuh- undStiftbedienung, so dass Werkstattmitarbeiter ihre Handschuhe währendder Bedienung anbehalten können.Aufgrund ihrer Eigenschaften sind die robusten Geräte von Getacideal für den Einsatz im rauen Werkstattalltag. Während das VAS 6150ENotebook nach IP52 Staub und tropfendem Wasser standhält, gilt dasVAS 6160E Tablet nach IP65 als staubdicht und resistent gegenStrahlwasser. Die Diagnosegeräte sind unempfindlich gegen Vibrationenund bieten eine SSD zur Reduzierung der Stoßempfindlichkeit sowiezwei besonders werkstatttaugliche USB-Schnittstellen zum sicheren undstabilen Anschluss von externem Diagnoseequipment. Beide Gerätewurden zusätzlich in aufwändigen Tests nach den hohen VolkswagenQualitätsstandards geprüft."Mit dem Einsatz der robusten Hardware von Getac vollziehen wireinen Lieferantenwechsel und können unseren Kunden somitwerkstatttaugliche, qualitativ sehr hochwertige Diagnosegeräte ineinem sehr guten Preis- Leistungsverhältnis anbieten, so Dr.Karl-Friederich Bremeier, Leitung Werkstattausrüstung Group ServiceVolkswagen.Umfangreiches Zubehör steht sowohl für das Notebook als auch fürdas Tablet zur Verfügung. Dabei gehört ab Werk eine Dockingstationzum Lieferumfang, welche sich optional auf dem zur Aufbewahrung desumfangreichen Diagnose-Zubehörs entwickelten Gerätewagen VAS 6556Abefestigen lässt. 