Prozessfinanzierung für Einzelklagen im VW-Abgasskandal (EA 189) - keine Ausreden mehr

Düsseldorf (ots) - Die Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei Rogertund Ulbrich, eine der führenden Kanzleien in der rechtlichenAufarbeitung des Diesel-Abgasskandals, teilt mit, dass effizienterRechtsschutz nun auch denjenigen möglich ist, die zum Zeitpunkt desFahrzeugerwerbs über keine Verkehrsrechtsschutzversicherungverfügten.Neben dem neuen Instrument der Musterfeststellungsklage, die eineArt "Sammelklage" darstellt und in mehreren Jahren voraussichtlichden Weg für ein erfolgreiches Einzelklageverfahren öffnen werde, gebees nun eine hochinteressante Möglichkeit, seine Ansprüche sofortdurchzusetzen.Diese Möglichkeit eröffneten mehrere deutscheProzesskostenfinanzierer, die das gesamte Prozesskostenrisiko für denMandanten übernähmen und im Gegenzug von dem Prozesserlös nur imFalle des Obsiegens oder Vergleichsschlusses einen Prozentsatz von ab20 % an Erlösbeteiligung erwarteten."Bisher hat es am Markt für Rechtsdienstleistungen nach meinerKenntnis derartige Angebote im Hinblick auf Klagen zumVW-Abgasskandal nicht gegeben. Die neuen Angebote sind nicht mit denAngeboten zu verwechseln, sich gegen eine Beteiligung im Erfolgsfallan einer Sammelklage zu beteiligen", so Gründungspartner RechtsanwaltProf. Dr. Marco Rogert.Bislang habe sich die Einzelklage als deutlich zielführendererwiesen als die Beteiligung an einer wie auch immer gearteten"Sammelklage", fügt sein Sozius Rechtsanwalt Tobias Ulbrich hinzu.Für die Musterfeststellungsklage ließen sich durchaus guteErfolgsaussichten feststellen. Es sei allerdings zu berücksichtigen,dass aufgrund der Rechtsmittelfähigkeit der Entscheidung desOberlandesgerichts Braunschweig vermutlich einige Zeit ins Landziehen werde, bevor anschließend die dann möglicherweise einfacher zuführende Einzelklage überhaupt eingereicht werden könne, gibt erweiter zu bedenken. Es könne daher sein, dass sich insbesondere fürVielfahrer die Einzelklage dann nicht mehr in dem Umfang lohne, wiees noch zum jetzigen Zeitpunkt der Fall sei, da dieNutzungsentschädigung bis zur letzten mündlichen Verhandlung immerweiter ansteige, erläuert Ulbrich weiter."Wer jetzt noch Geld für sein EA-189-Auto möchte, findet keineAusrede mehr, nicht zu klagen", meint Prof. Dr. Rogert. "Wir müssenjedoch darauf hinweisen, dass aufgrund des enormen Andrangs eineAnnahme von Neumandaten nur noch bis zum 19.12.2018 in diesem Jahrüber das übliche Formularhttps://www.auto-rueckabwicklung.de/kontakt-anfahrt.html möglichist", schließt Prof. Dr. Rogert.Pressekontakt:Prof. Dr. Marco RogertRogert & Ulbrich PartnerschaftsgesellschaftKönigsallee 2b (Regus)40212 DüsseldorfTel.: (0049) (0)211/310638-0Email: rogert@ru-law.dehttp://www.auto-rueckabwicklung.de