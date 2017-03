Prozesse gegen ROG Türkei-Korrespondent und andere Journalisten gehen weiter: Überblick über die wichtigsten Fälle

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die türkischeJustiz auf, die absurden Anschuldigungen gegen den langjährigenTürkei-Korrespondenten der Organisation fallenzulassen. Das Verfahrengegen Erol Önderoglu geht am (morgigen) Dienstag in Istanbul weiter.Mit ihm auf der Anklagebank sitzen die Vorsitzende der TürkischenMenschenrechtsstiftung, Sebnem Korur Fincanci, und derCumhuriyet-Kolumnist Ahmet Nesin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnenwegen der Teilnahme an einer Solidaritätsaktion für die pro-kurdischeZeitung Özgür Gündem "Propaganda für eine terroristischeOrganisation" vor."Erol Önderoglu sollte für seinen mutigen Einsatz belohnt undnicht verfolgt werden. Die hohe Zahl der Verhaftungen undMedienschließungen zeigen, wie wichtig sein Kampf für Presse- undMeinungsfreiheit in der Türkei ist", sagte ROG-GeschäftsführerChristian Mihr. "Gerade vor dem umstrittenen Referendum braucht dieTürkei eine pluralistische Medienlandschaft und unabhängigeJournalisten, die die Bevölkerung umfassend informieren."

RECHT AUF MEINUNGSFREIHEIT AUSGEÜBT

Önderoglu, Fincanci, und Nesin waren am 20. Juni in Istanbulverhaftet worden. Nach internationalen Protesten unter anderem durchden damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon (http://t1p.de/vwsy )waren sie nach zehn Tagen unter Auflagen freigelassen worden. Siehatten mit Dutzenden weiteren Journalisten und Prominenten jeweilssymbolisch für einen Tag den Posten des Chefredakteurs von ÖzgürGündem übernommen, um ihre Solidarität mit der Zeitung zudemonstrieren, die bereits unter wachsendem Druck der Behörden stand(http://t1p.de/q6h3). Ende Oktober wurde das Blatt perRegierungsdekret geschlossen. Der Chefredakteur der Zeitung, InanKizilkaya, ist seit August in Haft (http://t1p.de/12tj).Zu Prozessbeginn am 8. November in Istanbul hatte Önderoglu dieAnschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen und betont, er habe nur seinRecht auf Meinungsfreiheit ausgeübt (http://t1p.de/8pp4). Den Antragder Verteidigung, die Anklage fallen zu lassen, lehnte das Gerichtab. Bei der Fortsetzung des Prozesses am 11. Januar wurde dasVerfahren gegen Chefredakteur Kizilkaya von dem Verfahren gegenÖnderoglu, Fincanci, und Nesin abgetrennt (http://t1p.de/dg01).ERSTE URTEILE NACH SOLIDARITÄTSAKTIONInsgesamt nahmen mehr als 50 Menschen von Mai bis August 2016 ander Solidaritätsaktion für Ozgür Gündem teil, 38 von ihnen stehen vorGericht (http://t1p.de/4bgz). Bisher wurden 13 verurteilt. In denmeisten Fällen erhielten die Angeklagten Haftstrafen auf Bewährung(http://t1p.de/gft7). Mitte Januar verurteilte ein Gericht inIstanbul die ersten beiden Angeklagten. Der MenschenrechtsaktivistSanar Yurdatapan und der Verleger Ibrahim Aydin Bodur erhielten wegenangeblicher Terrorpropaganda 15 Monate Haft auf Bewährung und eineGeldstrafe von 6.000 Lira (1.500 Euro) (http://t1p.de/dg01).Der Prozess gegen Unterstützer der Zeitung Özgür Gündem reiht sichin eine lange Liste von Prozessen gegen Journalisten in der Türkei.Mehr als 80 Journalisten sitzen im Gefängnis, weil die Behörden ihreMedien als Unterstützer des im US-Exil lebenden Predigers FethullahGülen betrachten, den Präsident Recep Tayyip Erdogan als Drahtzieherdes Putschversuchs bezichtigt (http://t1p.de/ievg). Insgesamt sitzenin der Türkei derzeit rund 150 Journalisten in Haft.Das Verfahren gegen eine erste Gruppe der Inhaftierten vonangeblich Gülen-freundlichen Medien wurde am 10. März eröffnet. Dabeihandelt es sich um mehrere Journalisten aus der südtürkischen ProvinzAdana, darunter Aytekin Gezici und Abdullah Özyurt, die zu Beginnihres Prozesses schon fast acht Monate in Haft saßen. DieStaatsanwaltschaft wirft ihnen "Mitgliedschaft in einer illegalenOrganisation" vor, worauf bis zu zehn Jahre Haft stehen. Der Prozesswird am 7. April fortgesetzt. Am 27. März beginnt wegen des gleichenVorwurfs der Prozess gegen weitere Journalisten, darunter MuratAksoy und Atilla Tas (http://t1p.de/jtco).WIDERSPRÜCHLICHE VORWÜRFEAm 12. April wird zudem ein Urteil im OdaTV-Verfahren erwartet,das seit dem Jahr 2011 läuft. Den Angeklagten, darunter dieprominenten Journalisten Ahmet Sik, Nedim Sener, Soner Yalcin, BarisPehlivan und Baris Terkoglu (http://t1p.de/i0z9), wird vorgeworfen,der Medienarm des Geheimbunds Ergenekon zu sein (http://t1p.de/y82n).Der Investigativjournalist Sik gehörte zu den Reportern desmittlerweile geschlossenen Magazins Nokta (http://t1p.de/xfux), dieden Ergenekon-Geheimbund aufdeckten und damit dessen strafrechtlicheAufarbeitung erst ermöglichten (http://t1p.de/rwq2).Gleichzeitig wird Sik vorgeworfen, die Gülen-Bewegung und dieverbotene kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützt zu haben(http://t1p.de/y82n). Ende Dezember 2016 wurde er in Istanbulverhaftet. Sik hat gelegentlich für die oppositionelle TageszeitungCumhuriyet geschrieben. Elf Mitarbeiter der Zeitung sitzen in Haft.Die Behörden werfen ihnen eine Gülen-freundliche redaktionelle Linievor (http://t1p.de/ievg). Die Gülen-Vorwürfe gegen Sik sind besondersabsurd, denn 2011 und 2012 verbrachte er ein Jahr im Gefängnis, weiler den damaligen Einfluss der Bewegung des Predigers innerhalb desStaatsapparats kritisiert hatte.Am 27. April geht das Verfahren gegen den im Exil lebendenJournalisten Can Dündar weiter. Der ehemaligeCumhuriyet-Chefredakteur sitzt mit Erdem Gül, dem Ankara-Büroleiterder Zeitung, wegen angeblicher Unterstützung einer terroristischenOrganisation auf der Anklagebank. In einem anderen Verfahren wurdenDündar und Gül bereits im Mai wegen vermeintlicher Veröffentlichungvon Staatsgeheimnissen in erster Instanz zu fünf Jahren und zehnMonaten bzw. zu fünf Jahren verurteilt (http://t1p.de/x4yn). Gegendas Urteil haben beide Berufung eingelegt.Am 22. Juni wird der Prozess gegen die Autorin Asli Erdoganfortgesetzt (http://t1p.de/ezbt). Sie saß bis Ende Dezember mehr alsvier Monaten im Gefängnis. Asli Erdogan war Mitglied im Beirat vonÖzgür Gündem. Ihr wird unter anderem Propaganda für eineterroristische Vereinigung vorgeworfen. Sie ist chronisch krank undauf ärztliche Betreuung angewiesen (http://t1p.de/1wrk). In einemInterview berichtet sie, dass sie in Haft einige Male in einemGefängnistransporter und in Handschellen in ein Krankenhaus gebrachtworden sei, dort jedoch nie einen Arzt gesehen habe(http://t1p.de/m593).WORTGLEICH KOPIERTE ANKLAGESCHRIFTMitte Februar waren Vertreter von Reporter ohne Grenzen undanderer Organisationen bei verschiedenen Verfahren gegen Journalistenals Prozessbeobachter vor Ort. Die Anklagen und Vorwürfe warengeprägt von Ungereimtheiten und suggerieren einen politischenEinfluss auf das Justizsystem (http://t1p.de/y82n). Im Verfahrengegen Journalisten der Zeitung Taraf etwa las sich die Anklageschriftals sei sie wortgleich von einem Fall gegen Can Dündar kopiertworden. Selbst sein Name stand noch im Text.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit stand die Türkei schon vordem Putschversuch im Juli 2016 auf Platz 151 von 180 Staaten. WeitereInformationen über die Lage von Journalisten vor Ort finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/türkei.