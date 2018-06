Vor Prozessbeginn: Türkische Justiz muss Deniz Yücel freisprechen

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) fordert die türkischeJustiz auf, die Anschuldigungen gegen den deutsch-türkischenJournalisten Deniz Yücel fallenzulassen. Am Donnerstag (28.06.)beginnt in Istanbul der Prozess gegen den Korrespondenten der ZeitungDie Welt. In der nur drei Seiten umfassenden Anklageschrift wird ihm"Propaganda für eine Terrororganisation" und "Aufstachelung desVolkes zu Hass und Feindseligkeit" vorgeworfen (http://ogy.de/re5s).Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Jahre Haft. Yücel saß rund ein Jahrin türkischer Untersuchungshaft, bevor er im Februar freigelassenwurde und nach Deutschland zurückkehren konnte (http://ogy.de/l9fi)."Der Prozess gegen Deniz Yücel ist wie viele andere Prozesse gegenJournalisten in der Türkei eine Farce. Alles andere als einFreispruch wäre unerträglich", sagte ROG-Geschäftsführer ChristianMihr. "Auch wenn Deniz Yücel bereits freigelassen wurde, geht diebeispiellose Verfolgung kritischer Medien und Journalisten in derTürkei weiter. Der Druck auf Erdogan und die türkische Willkürjustizdarf nicht nachlassen, bis der Medienpluralismus wiederhergestelltist und alle zu Unrecht inhaftierten Journalisten freigelassenwurden."Ende Februar 2017 hatte ein Haftrichter Untersuchungshaft fürYücel angeordnet und sich dabei auf Artikel gestützt, die Yücel überden Kurdenkonflikt und den Putschversuch im Juli 2016 geschriebenhatte (http://ogy.de/2uc2). Kurz nach der Entscheidung desHaftrichters vorverurteilte der türkische Präsident Recep TayyipErdogan den Journalisten öffentlich. In einer Rede bezeichnete erYücel als "PKK-Vertreter" und "deutschen Agent" (http://ogy.de/k0px).Bis zu seiner Freilassung am 16. Februar saß Yücel imHochsicherheitsgefängnis Silivri in der Nähe von Istanbul in Haft.BESCHWERDE VOR DEM EUROPÄISCHEN MENSCHENRECHTSGERICHTSHOFWie die Zeitung die Welt Anfang des Jahres berichtete, wirdvoraussichtlich Ende Juli der Europäische Menschenrechtsgerichtshof(EGMR) über die Klage von Deniz Yücel entscheiden(http://ogy.de/klsg). Der Journalist hat im April 2017 gegen seineInhaftierung Beschwerde beim EGMR eingelegt, dessen Entscheidungenbindend für die Türkei sind. Ende Oktober hat Reporter ohne Grenzenzusammen mit weiteren Menschenrechtsorganisationen beim EGMR eineStellungnahme im Verfahren Yücels eingereicht (http://ogy.de/z2p3).Auch Yücels Anwalt Veysel Ok steht in der Türkei vor Gericht. Ihmdrohen zwei Jahre Haft, weil er in einem Zeitungsinterview im Jahr2015 die türkische Justiz beleidigt haben soll (http://ogy.de/nhtu).Sein Prozess geht am 4. Juli weiter.Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht die Türkei auf Platz157 von 180 Staaten. Weitere Informationen über die Lage derPressefreiheit vor Ort finden Sie unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/türkei.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell