Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler ab September

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Landgericht München hat die Anklage gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugs in der Dieselaffäre zugelassen.



Der Prozess gegen Stadler und drei Mitangeklagte soll am 30. September beginnen, wie das Gericht am Montag mitteilte./rol/DP/stw