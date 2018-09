Prozess der VW-Anleger beginnt - Neue Milliarden-Abgasrechnung?

Weitere Suchergebnisse zu "Porsche Vz":

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Im milliardenschweren Musterverfahren von VW -Anlegern im Zuge der Dieselmanipulationen hat am Montag am Oberlandesgericht Braunschweig die mit Spannung erwartete mündliche Verhandlung begonnen.



Aktionäre von Volkswagen fordern Schadenersatz in Milliardenhöhe für erlittene Kursverluste im Abgasskandal.

Bisher hat das Gericht 13 Verhandlungstage bis Ende des Jahres angesetzt - aus Platzgründen in der Braunschweiger Stadthalle. Musterbeklagte sind Volkswagen und der VW-Hauptaktionär Porsche SE , Musterklägerin ist die Deka Investment.

Insgesamt machen die Kläger Forderungen von fast 9 Milliarden Euro geltend. Im Musterverfahren selbst liegt der Streitwert bisher bei knapp 4 Milliarden Euro. Die entscheidende Frage ist: Hat VW die Märkte rechtzeitig über die Affäre rund um millionenfachen Betrug mit manipulierten Dieselmotoren informiert?

Nach Bekanntwerden des Skandals hatten die Vorzugsaktien des Unternehmens zwischenzeitlich fast die Hälfte ihres Werts verloren, die Anleger erlitten teils massive Verluste. Aus Sicht von Volkswagen gab es keine konkreten Anhaltspunkte für eine Kursrelevanz der Affäre, bis die US-Umweltbehörde am 18. September 2015 unerwartet mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gingen. Die Kläger bezweifeln das./tst/DP/jha