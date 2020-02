Proya spendet über 90.000 in Europa gekaufte Gesichtsmasken nach EU-Standard an das medizinische Personal für die Erstbetreuung im chinesischen Hubei

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Februar wurden mehr als 110.000Gesichtsmasken, die der Kosmetikahersteller Proya in europäischen Länderngekauft hatte, an das medizinische Personal für die Erstbetreuung imchinesischen Hubei ausgeliefert. Zusammen mit leitenden Angestellten wurden dieGesichtsmasken, darunter ca. 90.000 Masken nach europäischen Standards(FFP3/FPP2, die in Bezug auf Filtereffizienz besser als die Modelle N99/N95sind) und 20.000 Einwegmasken von der lokalen Polizei unter der Aufsicht vonRegierungsbeamten der Provinz Hubei begleitet, da am Lieferziel die Einfahrt vonnicht vor Ort registrierten Fahrzeugen beschränkt wird. Bisher haben leitendeAngestellte von Proya bereits erfolgreich 68.000 Gesichtsmasken an das 2ndPeople's Hospital von Xishui in der Stadt Huanggang und 43.880 weitere Masken andie Hubei Charity Federation geliefert.Wuhan, das Epizentrum des Ausbruchs des 2019-nCOV-Virus wurde am Vorabend deschinesischen Neujahrsfestes abgeriegelt. An diesem Tag richtete Proya eineSondergruppe für die Reaktion auf die Epidemie ein. Zusammen mit dem Mitgründerund CEO Fang Yuyou, der auch als Generaldirektor tätig ist, hat das Unternehmenauch einen öffentlichen Wohltätigkeitsfonds mit einem Volumen von 15 MillionenRMB (ca. 2,2 Millionen USD) eingerichtet, um die Anstrengungen zur Kontrolle undVermeidung einer weiteren Verbreitung des 2019-nCoV-Virus zu verbessern. Proyahat 4 Millionen Yuan an die Städte Wuhan, Wenzhou und Leqing und darüber hinausmehr als 110.000 Gesichtsmasken an designierte Empfänger gespendet. DasUnternehmen wird weiterhin sein Bestes geben, um die Inlandsnachfrage derVersorgung zu bedienen und dabei zu helfen, die weitere Verbreitung derKrankheit zu vermeiden und zu kontrollieren.Einkauf von Versorgungsgütern aus Europa für designierte SpendenLaut Herrn Fang wurden die vorherigen Spenden hauptsächlich in bar getätigt. Derunerwartete 2019-nCoV-Ausbruch, der mit dem chinesischen Neujahrsfestzusammenfiel, sorgte in ganz China für einen akuten Mangel an medizinischenVersorgungsgütern. Daher konzentrierte sich Proya zusätzlich zu Bargeldspendenstärker auf den Kauf von Versorgungsgütern.Von den mehr als 110.000 Gesichtsmasken, die Proya in Europa eingekauft hatte,wurden 68.000 an das 2nd People's Hospital von Xishui in Huangganggespendet, da die Stadt sich in Bezug auf die Schwere des Ausbruchs des Viruseiner Intensität gegenüber sah, die stark mit der in Wuhan zu vergleichen war.Bis zum 3. Februar hatte Huanggang 1.422 bestätigte Fälle gemeldet, von denen210 in Xishui auftraten, bei dem es sich um den Stadtbezirk mit der zweitgrößtenBevölkerungsdichte handelt.Der Einkauf der Masken war keine leichte Sache. Direkt nach der Abriegelung vonWuhan beauftragte Proya Pan Xiang, den Leiter der europäischen Markenagentur desUnternehmens, damit, Einkaufsteams aufzustellen. Wegen der knappen Versorgungmit medizinischer Schutzausrüstung in Europa mussten die Einkaufsteam versuchen,Lieferungen aus vielen europäischen Ländern zu beziehen. Die Aufgabe desEinkaufs stellte eine noch größere Herausforderung dar, da Proya sicherstellenmusste, dass die eingekauften Gegenstände die Richtlinien für Spenden und dieVerwendung in Krankenhäusern in China erfüllten."Wir haben eine Reihe von Herstellern von Gesichtsmasken in Europa besucht. AlsTeil der Aufgabe haben wir insbesondere eine über zehnstündige Fahrt von Parisnach Mailand auf uns genommen. Des Weiteren haben wir die ganze Nachtdurchgearbeitet, um aufgrund der Zeitverschiebung mit unseren inländischenKollegen Verhandlungen zu führen", sagte Pan.Sicherer Transport zur Gewährleistung einer pünktlichen LieferungEine weitere Herausforderung war es, die Versorgungsgüter an die medizinischenErstversorger in der Provinz Hubei zu liefern.Die Bewerbung um einen schnellen Weg zur Sammlung von Spenden bei inländischenBanken und den Banken Hong Kongs, die Verhandlungen mit Spendenempfängern zurLieferfragen und die Veranlassung eines Fluges für den Transport dermedizinischen Versorgungsgüter nach China waren allesamt Bestandteile derBemühungen von Proya. Das Logistikpersonal des Unternehmens stand am Flughafenbereit, um eine möglichst schnelle Zollabfertigung zu gewährleisten. WangJianrong, der Geschäftsführer des Produktionsstandortes von Proya begleitete dieLieferung auf der gesamten Route, um eine reibungslose Zustellung zugewährleisten. Die Mitarbeiter von Proya arbeiteten Tag und Nacht während aller
Knotenpunkte des Lieferprozesses daran, eine pünktliche Auslieferung der
Versorgungsgüter zu gewährleisten.
Alle Unternehmen haben instinktiv ihre gesellschaftliche Verantwortung als
Unternehmen wahrgenommen und in dieser dringlichen Situation ihr möglichstes
getan. Proya bestätigt mit seinem unmittelbaren Handeln erneut sein ständiges
Engagement, merkte Herr Fang an.