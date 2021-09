Proximie schließt Partnerschaft mit Teladoc Health zur weltweiten Vernetzung von Operationssälen

Boston (ots/PRNewswire) -Die Proximie-Software wird in das Solo(TM)-Plattform-Ökosystem von Teladoc Health für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme integriert und ermöglicht so eine integrierte Erfahrung für ChirurgenProximie, eine Plattform für Gesundheitstechnologie, die sich auf die Digitalisierung von Operations- und Diagnosesälen konzentriert, gab heute eine Integration mit der Solo-Plattform von Teladoc Health für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme bekannt. Bei der Partnerschaft handelt es sich um eine globale Vereinbarung, die sich zunächst auf den US-Markt konzentriert.Die Funktionen von Proximie für virtuelle Operationssäle werden Teil des Solo-Ökosystems für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme. Die kombinierte Fähigkeit ermöglicht es mehreren Akteuren im Gesundheitswesen, sich mit Operationssälen und Diagnoselabors zu verbinden, um virtuelle chirurgische Betreuung, Aufsicht, technisches Fachwissen und Unterstützung zu ermöglichen."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Teladoc Health im Rahmen unseres Partnerschaftsprogramms zur Stärkung des Gesundheitsökosystems und zur Förderung unserer Mission, Operationssäle weltweit zu vernetzen", sagte Dr. Nadine Hachach-Haram, CEO und Gründerin von Proximie. "Durch die Einbindung unserer Software in die Solo-Plattform von Teladoc Health bieten wir eine vernetzte chirurgische Versorgung, bei der die Geräte im Operationssaal miteinander kommunizieren und wertvolle Erkenntnisse gewinnen können, die sowohl den Chirurgen als auch dem gesamten Gesundheitssystem Feedback geben."Das Produkt auf der Teladoc Health Solo-Plattform wird dazu beitragen, klinischen Teams eine vernetzte OP-Erfahrung zu bieten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und ein Datenfeedback zu ermöglichen, das an mehrere Akteure im Gesundheitswesen zurückfließt."Als weltweiter Marktführer im Bereich der virtuellen Ganzheitspflege konzentriert sich Teladoc Health darauf, Gesundheitsdienstleistern die Möglichkeit zu geben, ihren gesamten Bedarf an virtueller Pflege innerhalb einer einzigen Plattform zu decken", so Joseph DeVivo, Präsident für Krankenhäuser und Gesundheitssysteme bei Teladoc Health. "Durch die Integration der Ausbildungs- und Kollaborationssoftware von Proximie in unsere Solo-Plattform werden unsere Kunden mit den neuesten Weiterentwicklungen unserer Lösung für den virtuellen Operationssaal ausgestattet. Die Nutzung der Fähigkeiten von Proximie und anderen innovativen Unternehmen im Gesundheitswesen zur Verbesserung unserer Plattform bietet unserem Netzwerk von über 600 Gesundheitssystemen und -organisationen auf der ganzen Welt mit mehr als 11.000 Versorgungsstandorten einen immensen Mehrwert."Die Zusammenarbeit zwischen Teladoc Health und Proximie wird die jeweiligen technologischen Fähigkeiten und den guten Ruf der Unternehmen auf den globalen Märkten nutzen, um eine bessere Skalierbarkeit und eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen, während gleichzeitig die höchste Produktqualität und ein optimales Nutzererlebnis gewährleistet werden.Informationen zu Proxime- Proximie ist eine globale Plattform für Gesundheitstechnologie, die sich auf die Digitalisierung von Operations- und Diagnosesälen konzentriert.- Proximie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu retten, indem es die weltweit besten klinischen Verfahren weitergibt. Jedes Proximie-Verfahren kann aufgezeichnet, analysiert und für die künftige Verwendung genutzt werden, um Informationen über die besten Verfahren zu liefern.- Durch die weltweite Vernetzung von Operationssälen schafft Proximie einen reichhaltigen, aufschlussreichen Datensatz, der auf natürliche Weise Best Practices in das gesamte Ökosystem des Gesundheitswesens einspeist und eine globale vernetzte chirurgische Versorgung ermöglicht.- Das von Dr. Nadine Hachach-Haram gegründete Unternehmen Proximie hat inzwischen Zehntausende von chirurgischen Eingriffen durchgeführt und ist in über 300 Krankenhäusern in 50 Ländern auf 5 Kontinenten im Einsatz.- Proximie hat Verträge mit mehr als 35 großen Medizintechnikunternehmen - mit Zugang zu 90 % der Operationssäle und Diagnosesäle in Großbritannien, den USA und der EU.- Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.proximie.com oder folgen Sie @ProximieAR auf Twitter.Informationen zu Teladoc HealthTeladoc Health ermöglicht allen Menschen auf der ganzen Welt ein gesünderes Leben, indem es das Gesundheitswesen neu gestaltet.Als weltweiter Marktführer im Bereich der virtuellen Ganzheitspflege nutzt Teladoc Health proprietäre Gesundheitssignale und personalisierte Interaktionen, um bessere Gesundheitsergebnisse über das gesamte Kontinuum der Pflege zu erzielen, und zwar in jeder Phase der Gesundheitsreise einer Person.Teladoc Health wurde von KLAS als bestes Unternehmen für virtuelle Pflegeplattformen im Jahr 2020 eingestuft. Teladoc Health verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung und datengestützten Erkenntnissen, um den wachsenden Bedarf an virtueller Pflege bei Verbrauchern und medizinischen Fachkräften zu decken.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teladochealth.com (https://teladochealth.com/) oder folgen Sie @TeladocHealth (https://twitter.com/teladochealth) auf Twitter.