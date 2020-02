Provinz Buenos Aires vermeidet Zahlungsunfähigkeit

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kiciloff, hat in letzter Minute die Pleite seiner Region abgewendet, Unter dem Druck internationaler Gläubiger kündigte er am Dienstag (Ortszeit) an, 250 Millionen Dollar einer Bondsanleihe zu zahlen.



Es war ihm nicht gelungen, mit genügend Inhabern der Bonds zu einer Übereinkunft zu kommen, um die Frist für die Zahlung zu verlängern. Wochenlang hatte Kiciloff wiederholt, dass die Provinz nicht würde zahlen können - um dann in letzter Minute doch noch einzulenken.

Damit vermied der linksgerichtete Kiciloff, enger Vertrauter der früheren Präsidentin Cristina Kirchner, einen Default, in den die Provinz am Mittwoch gerutscht wäre. Die Provinz Buenos Aires, in der ein Drittel der Argentinier lebt und rund 60% der nationalen Industrie angesiedelt ist, gilt als Testfall für die bevorstehenden Verhandlungen Argentiniens mit dem Internationalen Währungsfonds. Der IWF hatte das südamerikanische Land 2018 mit dem größten Kredit seiner Geschichte vor einer drohenden Zahlungskrise gerettet.

Der argentinische Präsident Alberto Fernández ist zuletzt nach Europa gekommen, um größere IWF-Mitglieder dazu zu bewegen, spätere Rückzahlungen der IWF-Anleihe zu akzeptieren. Dabei traf er in Berlin am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel, die dem wirtschaftlich angeschlagenen Argentinien Unterstützung in Aussicht stellte. Bei einem Treffen mit deutschen Unternehmern in Berlin am Montag hatte Fernández gesagt: "Wir sind ein Patient auf der Intensivstation."/mfa/DP/zb