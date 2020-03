Provident: Ist das wirklich normal?

Für die Aktie Provident aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse London am 11.03.2020, 20:38 Uhr, ein Kurs von 318.87 GBP geführt.

Wie Provident derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Provident-Aktie: der Wert beträgt aktuell 80,25. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Provident überkauft (Wert: 80,45), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Provident damit ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Provident-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 3 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Provident aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (438,25 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 27,1 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 344,8 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Provident eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Provident erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 192,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -224,9 Prozent im Branchenvergleich für Provident bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 149,52 Prozent im letzten Jahr. Provident lag 182,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.