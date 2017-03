Proventa International beruft Richard Lingard als General Manager of Commercial Operations

London (ots/PRNewswire) -Proventa International, ein Beratungsunternehmen für Marktwissenin den Bereichen Life Sciences und Gesundheitswissen, freut sich, dieErnennung von Richard Lingard zum General Manager of CommercialOperations bekanntgeben zu können. Richard Lingard wird dasUnternehmen für nachhaltiges Wachstum strukturieren und dabei dieEntwicklung von Proventas informationsbasierten Produkten undDienstleistungen vorantreiben.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/481579/Proventa_International_Logo.jpg )"Ich bin hocherfreut, mich Proventa International anschließen zukönnen. Der Erfolg des Unternehmens ist durch qualitativ hochwertigeProdukte und Dienstleistungen definiert", erklärt Richard Lingard."Proventa International ist in Marktwissen und Beratung fürNischensektoren in der Life Science-Branche führend. Ich freue michdarauf, die Angebote für die Felder Life Sciences undGesundheitswesen weiterzuentwickeln".Mitgründer und Managing Director Louis Smikle setzt hinzu, "Wirfreuen uns, Richard bei Proventa International begrüßen zu dürfen.Mit seiner Expertise im kommerziellen Betrieb, beim Aufbau von Teamsund im profitablen Ausbau von Organisationen wird er einen wertvollenBeitrag für die Erweiterung unserer geografischen Reichweite undKompetenz im Sektor Life Sciences und Gesundheitswesen leisten".Mitgründer und Managing Director Leo Codilla-Failma kommentiert:"Richard wird für die Umsetzung unserer Unternehmensstrategie im Zugeunserer Erweiterung von Kerngeschäft und Umfang unserer Organisationverantwortlich sein".Richard Lingard verfügt über bedeutende Management- undBranchenerfahrung und hat in der Life Sciences-Industrie überzweieinhalb Jahrzehnte hinweg die Medikamentenentwicklung vonpharmazeutischen Unternehmen mitunterstützt. Er erweiterte alsDirector bei Thomson Reuters (jetzt Clarivate Analytics) zunächst fürEuropa, den Nahen Osten und Afrika, dann weltweit den Vertrieb underschloss neue Wege zur Markteinführung. Richard zeichnete zuletztbei Dotmatics Limited als Senior Vice President Commercial Operationsverantwortlich, wo er die Umsatz- und Nettogewinnmargen durch denAusbau von Absatz und Vertrieb in Nordamerika, Europa, Asien undJapan deutlich steigern konnte. Richard Lingard war darüber hinaus ineiner Reihe von weiteren maßgeblichen kaufmännischen Rollen aufglobaler Ebene tätig.Informationen zu Proventa International: Ein auf Marktintelligenzin den Feldern Life Science und Gesundheitswesen spezialisiertesBeratungsunternehmen, das mit pharmazeutischen Einrichtungen,Biotechnologiezentren und akademischen Institutionen weltweitzusammenarbeitet. Proventa International schafft ein Wissensnetzwerkmit strategischen Partnerschaften auf Führungsebene und kann so echteInnovationen erwirken, Zeitspannen verkürzen und seinen globalenStakeholdern bei der Verwirklichung ihrer Vision helfen.Pressekontakt:Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Medienabteilung vonProventa International unter der Rufnummer +44-7970-339-730.Original-Content von: Proventa International, übermittelt durch news aktuell