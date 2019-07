Proton PowerWas kommt nun, ?

Proton Power, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 35 GBP sehr deutlich im Minus (-2.78 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Proton Power einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Proton Power jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Proton Power-Aktie beträgt dieser aktuell 13,74 GBP. Der letzte Schlusskurs (36 GBP) liegt damit deutlich darüber (+162,01 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Proton Power somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (31,2 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,38 Prozent), somit erhält die Proton Power-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. In Summe wird Proton Power auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Proton Power wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Proton Power auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 747,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Proton Power damit 744,03 Prozent über dem Durchschnitt (3,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 4,27 Prozent. Proton Power liegt aktuell 742,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".