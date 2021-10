Proton Power-Aktie: Unfassbar!

Das war ein Hammer. Wer Proton Power an der falschen Börse verkauft hat, musste am Freitag einen Verlust von bis zu 15 % hinnehmen. Die Kurse sind über die verschiedenen Plätze hinweg so unterschiedlich, dass die Risiken enorm sind – und auch kaum bewertet werden können. Dies könnte auch ein Fest für Zocker sein.

Das ist extrem

Allerdings sind die Tage zuvor auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung