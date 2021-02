Proton-Power-Aktie: Die Bären haben das Sagen!

Derzeit haben die Bären weiterhin das Ruder bei der Proton-Power-Aktie in der Hand. So ist der Kurs unter die Marke von 1,00 Euro gerutscht. Damit ist eine wichtige Unterstützungszone aufgegeben worden. Dennoch befindet sich das Wertpapier immer noch in einem Aufwärtstrend.

Solange also die 200-Tagelinie nicht unterschritten ist, bleibt die langfristige Ampel auf Grün. Zudem kommt auch ein Trend zu Hilfe. Dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung