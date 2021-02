Proton Motor Power Systems: Das wird jetzt wichtig!

Die Aktie der Proton Motor Power Systems vollzog in der zweiten Januarhälfte einen hochdynamischen Anstieg. In einer fast senkrecht verlaufenden Bewegung schoss der Kurs bis zum 27. Januar auf ein Hoch bei 1,57 Euro empor. Unmittelbar danach setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs recht schnell in einen neuen Abwärtstrend übergehen.

Er hat in der Vorwoche den 50-Tagedurchnitt bei 0,96 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung