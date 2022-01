Proton Motor Power Systems-Papier: Überverkauft?

Bis 17:19 Uhr mitteleuropäischer Zeit büßte das Proton Motor Power Systems-Papier an der MDAX im Tagesverlauf 3,03 Prozent ein und notierte somit bei 0,24 EUR.

In Sachen Handelsvolumen kam die Aktie an der deutschen Börse in den vergangenen 20 Tagen auf einen Durchschnitt von 30.000 Anteilen. Besonders viele Aktien handelten die Anleger zuletzt am 5. Januar: Das Volumen betrug an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung