Proton Motor Power Systems-Aktie: Ein Hoffnungsschimmer!

Die Aktie von Proton Motor Power Systems befindet sich weiter im freien Fall. Mitte September hatte der Kurs die 200-Wochen-Linie durchschlagen und dabei ein frisches Verkaufssignal generiert. Die vergangene Woche war die sechste Woche in Folge, in dem die Aktie Verluste verzeichnete. Am Dienstag sackte der Kurs im Tagesverlauf auf ein 2-Jahres-Tief bei 19,30 Britische Pence (GBX) ab. Die Abschläge gegenüber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



