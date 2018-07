Protolabs erzielt Rekordumsatz und Nettogewinn im zweiten Quartal 2018

Mosbach / München (ots) - Protolabs (Proto Labs, Inc. (NYSE:PRLB)), ist einer der führenden Anbieter für schnelle On-DemandFertigung mit fortschrittlicher Online-Plattform und modernsterTechnologie. Das Unternehmen gibt heute seine Geschäftsergebnisse desQ2 2018 (bis 30. Juni 2018) bekannt.Die wichtigsten Ergebnisse des zweiten Quartals 2018:- Das zweite Quartal 2018 endet mit einem Rekordumsatz von 109,7Millionen US-Dollar; eine Steigerung um 33,7 Prozent desUmsatzes im Vergleich zu 82,0 Millionen US-Dollar im Q2 2017.- Insgesamt wurden 19.198 einzelne Projektanfragen vonProduktentwicklern und Ingenieuren im zweiten Quartal 2018bearbeitet; ein Anstieg um 18,7 Prozent im Vergleich zum zweitenQuartal 2017. Hierbei sind die Anfragen aus dem kürzlichübernommenen Geschäftsbereich RAPID Manufacturing noch nichtenthalten.- Der Nettogewinn des zweiten Quartals 2018 beträgt 18,3 MillionenUS-Dollar; oder 0,67 US-Dollar Gewinn pro Aktie (verwässert)."Bereits das zweite Quartal in Folge hat Protolabs eine Steigerungdes Umsatzes um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2017 erzielt",kommentiert Vicki Holt, Präsident und CEO von Protolabs. "In derersten Jahreshälfte ist unser Geschäftsbereich CNC-Verarbeitungexplosionsartig um 60 Prozent gewachsen. Diese Steigerung und dieZufriedenheit unserer Kunden unterstreicht die Wichtigkeit unseresdigitalen Geschäftsmodells, das sich flexibel skalieren lässt."Aus dem Englischen übersetzt. Die vollständige englische Meldungfinden Sie hier: http://ots.de/4wHjK9Pressekontakt:PR-AgenturHBI GmbHJasmin Rastproto_labs@hbi.deTel.: 089/993887-27ProtolabsTobias Fischermarketing@protolabs.de+49 (0) 89 905002 0Original-Content von: Proto Labs, übermittelt durch news aktuell