"Protokoll einer fehlerhaften Fahndung": "Frontal 21"-Doku im ZDF über den Mordfall Sophia (FOTO)

Mainz (ots) -Das Urteil im Mordfall Sophia Lösche ist vor einigen Tagengefallen - das "Protokoll einer fehlerhaften Fahndung" zeigt amDienstag, 1. Oktober 2019, 21.00 Uhr, eine "Frontal 21"-Dokumentationim ZDF. Der Film von Gesine Enwaldt begibt sich auf die Spuren diesesGewaltverbrechens, beleuchtet die Fahndungsfehler der Polizei und dieInstrumentalisierung der Tat durch rechte Populisten. "Der MordfallSophia - Protokoll einer fehlerhaften Fahndung" rekonstruiert dasGeschehen in exklusiven Interviews mit Familie und Freunden.Am 14. Juni 2018 um 18.20 Uhr stieg Sophia Lösche an derRaststätte Schkeuditz nahe Leipzig in den Lkw eines marokkanischenFahrers. Sie wollte zur Geburtstagsfeier ihres Vaters nach Ambergtrampen und hatte angekündigt, spätestens um 23.00 Uhr dort zu sein -sie kam nie an. Die alarmierte Polizei behandelte den Fall wie eineübliche Vermisstenanzeige, obwohl alle Indizien auf ein möglichesGewaltverbrechen hinwiesen. Rund 80 Freunde und die Familie bildeteninnerhalb weniger Stunden das, was die Polizei versäumte: eine Artprivate Soko. Sie fahndeten in Deutschland, Frankreich, Tschechien,Italien, Ungarn, Spanien, stießen über die sozialen Medieninternationale Suchaktionen an, hängten Fahndungsfotos auf,aktivierten die internationale Trucker-Community und retteten inletzter Sekunde Beweisvideos vor der Löschung.Die spanische Polizei fand die halb verbrannte Leiche Sophias aneiner Straße in der Nähe von Vitoria-Gasteiz in Spanien und SophiasMörder im französischen Caen. Boujemaa L. wurde gut ein Jahr später,am 18. September 2019, vom Landgericht Bayreuth verurteilt. Seit derObduktionsbericht der spanischen Behörden vorliegt, ist klar, dassSophia möglicherweise noch lebend hätte gefunden werden können.Die AfD und Rechtsextreme missbrauchten die schreckliche Gewalttatfür ihre populistischen Zwecke, verbanden den Mord mit Ausländerhetzeund Hass. Sophia hatte weltoffen für eine bunte Gesellschaftgekämpft, sich politisch engagiert und sich immer wieder in derFlüchtlingshilfe eingesetzt. Die Familie wehrte sich gegen diesenMissbrauch ihres Schicksals mit allen Mitteln und geriet selbst inden Fokus des rechten Hasses.