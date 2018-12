Proto Labs: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "proto labs":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Proto Labs, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 08.12.2018, 08:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 101,97 USD.

Proto Labs haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Proto Labs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 129,06 USD mit dem aktuellen Kurs (116,15 USD), ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (128,39 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,53 Prozent), somit erhält die Proto Labs-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Proto Labs wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Proto Labs vor. Das Kursziel für die Aktie der Proto Labs liegt im Mittel wiederum bei 84 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 116,15 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -27,68 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Proto Labs insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Proto Labs beträgt das aktuelle KGV 35,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Manufactured Goods" haben im Durchschnitt ein KGV von 48,2. Proto Labs ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.