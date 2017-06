Protix erhält Finanzmittel in Höhe von 45 Mio. EUR für Serienproduktion von Insektenproteinen

Dongen, Niederlande (ots/PRNewswire) -Heute hat die Insektenzulieferindustrie einen bedeutendenMeilenstein erreicht, denn das in den Niederlanden ansässigeUnternehmen Protix hat die Zusage für eine Finanzierung in Höhe von45 Mio. EUR erhalten - von Aqua-Spark, Rabobank, BOM undverschiedenen privaten Investoren.Protix züchtet Insekten für Tierfutter, da Insekten eineProteinalternative mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt bietenund mit den verschiedensten Essensresten gezüchtet werden können.Dies ist wichtig, da die Weltbevölkerung weiterhin wächst und dieNachfrage nach Fleisch, Fisch und Milchprodukten stark ansteigt. DieNahrungsmittelproduktion steht zunehmend unter Druck, wobeiEntwaldung und Überfischung zusätzliche Herausforderungen darstellen.Protix (http://www.protix.eu) hat die Insektenproduktion in einenkommerziellen Erfolg verwandelt, indem es die Futtermittelindustrieversorgt und gleichzeitig auch Lebensmittelanwendungen fürVerbraucher entwickelt. Seine Produkte werden bisher in über 12Ländern verwendet - in Futtermitteln für Schweine und Geflügel sowiein Haustierfutterspezialitäten.Was Aqua-Sparks Interesse angeregt hat, sind Protixsvielversprechende Anwendungsmöglichkeiten für Aquakultur.Fischaufzucht mit nachhaltigen Aquakulturmethoden bietet eine Lösungfür die globale Nahrungsmittelkrise, weil sie im Vergleich mit jederanderen Produktion von tierischem Eiweiß die geringstenUmweltauswirkungen hat. Protix hat das Potenzial, der Aquakultureinen höheren Stellenwert zu geben und gleichzeitig dieFutterprobleme in mehreren Branchen zu lösen.Das Potenzial von InsektenProtix wurde 2009 von zwei ehemaligen Kollegen von McKinsey &Company, Kees Aarts und Tarique Arsiwalla, gegründet. "Aufgrund dersteigenden Nachfrage vonseiten unserer treuen und geschätzten Kundensind wir bereit, unsere Produktion zu erhöhen. MitFinanzierungsmitteln in Höhe von 45 Mio. EUR planen wir, ProtixsProduktionskapazitäten vor allem im Bereich der Aquakultur zuerweitern. Protix wird auch seine Forschung und Entwicklungintensivieren und auf andere Märkte, wie zum Beispiel Lebensmittel,ausweiten. Wir freuen uns sehr, unseren bestehenden und neuen Kundenzu dienen, und wir suchen nach großartigen M&A-Möglichkeiten, bemühenuns um die Zusammenarbeit mit großen Organisationen und stellen diebesten Leute ein", sagte der CEO von Protix, Kees Aarts.Aqua-SparkMike Velings und Amy Novogratz, die Gründer von Aqua-Spark(http://www.aqua-spark.nl/), haben einen triftigen Grund für ihreInvestition. "Wir erforschen die Insektenindustrie schon seit vielenJahren und Protix zeichnet sich wegen seines Potenzials aus, eineentscheidende Rolle in der Entwicklung einer nachhaltigenWassertierfutter-Lösung zu spielen. Wir sind wählerisch in Bezug aufdie Unternehmen, in die wir investieren. Protix fügt sich gut inAqua-Sparks Portfolio ein und deckt sich mit unserer Mission undunseren Werten."RabobankRabobank (http://www.raboprivateequity.nl/) hat sich von Anfang anfür Protix engagiert und unterstützt das Insektenunternehmen heuteals Kernbank in seiner letzten Finanzierungsrunde. Die Bank wurdeProtix durch den niederländischen Green Tech Fund (derzeit ShiftInvest) vorgestellt.Redaktioneller HinweisProtix hatte zuvor den führenden Branchenverband IPIFF(http://www.ipiff.org/) (International Platform of Insects for Foodand Feed - Internationale Plattform für Insekten als Nahrungs- undFuttermittel) ins Leben gerufen und hat sich vor kurzem mit Bühler(http://www.buhlergroup.com/northamerica/en/home.htm#.WTVFfBPyu9Y)zusammengeschlossen, dem führenden Lösungsanbieter für dieLebensmittel- und Futtermittelindustrie, um die Standardisierung undEinführung von Geräten zur Insektenaufzucht und Verarbeitung weltweitzu beschleunigen.Bilder können Sie hier herunterladen:https://drive.google.com/open?id=0B1BEf5G_qvQZTVZoekhwWmpuNFUhttp://www.protix.euPressekontakt:Josette de Vroeg, Protix - Josette.deVroeg@protix.eu, +316-2450-3746Karen Navarre, Aqua-Spark - Karen@TheNumber29.com, +1-860-857-9533Original-Content von: Protix, übermittelt durch news aktuell